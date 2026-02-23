20°
Lunes 23 de Febrero de 2026
Taccetta criticó las "chicanas" en las sesiones del HCD: "No nos llevan a ningún lado"

En los preparativos para los actos formales del aniversario de nuestra ciudad, el Intendente Matías Taccetta celebró los roles asignados en el bloque oficialista del Concejo Deliberante.
En los preparativos para los actos formales del aniversario de nuestra ciudad, el Intendente Matías Taccetta celebró los roles asignados en el bloque oficialista del Concejo Deliberante.

 

Sobre la continuidad de Rubén Álvarez en la presidencia: “Ha hecho un muy buen trabajo, se lo ve mucho más tranquilo en su función, sabemos de su experiencia como concejal en la gestión anterior, y bienvenido sea que haya acuerdo dentro del bloque, al menos oficialista para la designación de las autoridades”.

 


El rol del intendente en las sesiones: “Una decisión que había tomado de participar, colaborar y escuchar, y trabajar en conjunto con el Concejo, no fue tomado bien. Era un momento en que la oposición se dedicaba a hacer chicanas”, recapitulando, Taccetta explicó: “Es por ese motivo que tomé la decisión de no volver a participar, no tengo ninguna obligación de ir al Concejo”.

 


El dialogo con el área mediante los responsables de cada aspecto: “si hay alguna cuestión en particular, está el secretario general de Intendencia, el secretario de Gobierno y todos los demás secretarios para hablar de los distintos temas del municipio, pero ni Williams ni Ongarato iban al Concejo Deliberante”, y fue concluyente: “no asisto porque me parece una pérdida de tiempo, cuando uno asiste a hablar de temas importantes para la comunidad y dedican su tiempo ellos a chicanas que no llevan en ningún lado”.

 


La necesidad de avanzar en proyectos concretos que permiten nuevos pasos en el trabajo de la comunidad: “Hemos enviado varios proyectos de ordenanza que son elaborados desde el Ejecutivo, que son necesarios como política pública para implementar para nuestra ciudad, son propuestas, son proyectos interesantes para la comunidad, para solucionar problemas, para generar trabajo como lo es el Parque Industrial, pero bueno, lamentablemente las discusiones que se llevan a cabo dentro del Concejo Deliberante, las peleas de cada uno de los concejales, o querer atrasar cada una de las discusiones o tratamientos de temas importantes para nosotros, no nos llevan a ningún lado. Hace tres meses aproximadamente que estamos agregando el Parque Industrial y si hubiera voluntad de trabajar por la comunidad, de colaborar con las empresas que se quieren instalar, creo que estarían trabajando para eso y no poniendo palos continuamente”.

 


SL
 

 

