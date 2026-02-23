Identidad y memoria: Emotiva exposición de fotos de adultos mayores en el Museo Histórico

En el marco de los festejos por el 120° Aniversario de Esquel, el Museo Histórico Municipal se convirtió en el escenario de una emotiva propuesta. La Coordinación de Adultos Mayores y la Dirección de Inclusión presentaron una muestra fotográfica construida colectivamente, donde los propios vecinos aportaron sus recuerdos visuales para celebrar la identidad local.

Azucena y los equipos técnicos de las áreas involucradas destacaron que el objetivo central es poner el foco en la participación activa. “Lo más importante es que se vean ellos, su participación en este cumpleaños de Esquel. Queremos mostrar que el adulto mayor es una persona activa y no pasiva como se cree”, señalaron durante la inauguración.

La muestra incluye fotos de integrantes de instituciones como el Ciscal y el Centro de Día, quienes eligieron retratarse en lugares emblemáticos de la ciudad. Un ejemplo de este espíritu es "Chichita", quien a sus 93 años continúa participando con entusiasmo de las actividades recreativas y físicas que propone el municipio.

La propuesta es el resultado de un fuerte trabajo conjunto entre la Coordinación de Adultos Mayores y la Dirección de Inclusión, bajo una premisa clara: salir de la oficina y estar en el territorio.



“Agradecemos al intendente por el apoyo y por insistir en que volvamos a trabajar en estos proyectos. Tenemos un equipo técnico fabuloso, con psicólogas, trabajadores sociales y administrativas que se están empoderando para que este trabajo quede como un legado dentro del municipio”, explicaron las referentes.

Dada la excelente respuesta de la comunidad, ya se evalúa la posibilidad de que la muestra continúe en el área de Educación y que más familias se sumen. El deseo de las organizadoras es que los familiares puedan redescubrir a sus abuelos o tíos a través de estas imágenes: “Queremos que el familiar diga: 'Mirá de lo que es capaz mi abuela'. Es una forma de unir generaciones a través de los rincones de Esquel que ellos disfrutan día a día”.

Finalmente, adelantaron que este es solo el comienzo de un año cargado de actividades recreativas, deportivas y sociales, apostando siempre al trabajo presencial y al contacto directo con el vecino.







GX