Marzo llega con nuevos incrementos en las prepagas

Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los valores actualizados que regirán a partir de marzo. Si bien no están obligadas a aplicar subas atadas al índice de precios, los incrementos definidos para el próximo mes se ubican en niveles muy similares a la inflación mensual.

Las cuotas subirán entre el 2,85% y el 3,20%, según cada compañía, en sintonía con el 2,9% registrado en enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Los nuevos aranceles ya fueron cargados en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde deben detallarse los importes según plan, edad del afiliado y zona geográfica, tal como establece la normativa vigente desde julio del año pasado.

En concreto, los aumentos confirmados para marzo 2026 son los siguientes: Avalian aplicará una suba del 3,20%; Swiss Medical, 2,90%; Medifé, 2,90%; Omint, 2,90%; Accord Salud, 2,90%; Sancor Salud, 2,90%; Hospital Italiano de Buenos Aires, 2,90%; Hospital Alemán, 2,90%; y Luis Pasteur, 2,85%.

Desde el sector explican que las actualizaciones responden al aumento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos medicamentos, insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

El panorama se da además en un contexto complejo para el sistema de salud, marcado por demoras en los pagos de obras sociales y prepagas a distintos prestadores.

