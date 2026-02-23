17°
Lunes 23 de Febrero de 2026
23 de Febrero de 2026
economia |
Por Redacción Red43

Marzo llega con nuevos incrementos en las prepagas

Las compañías de medicina privada comunicaron ajustes que van del 2,85% al 3,20%. Los porcentajes se ubican en línea con la inflación de enero informada por el INDEC.
Las empresas de medicina prepaga comenzaron a notificar a sus afiliados los valores actualizados que regirán a partir de marzo. Si bien no están obligadas a aplicar subas atadas al índice de precios, los incrementos definidos para el próximo mes se ubican en niveles muy similares a la inflación mensual.

 

Las cuotas subirán entre el 2,85% y el 3,20%, según cada compañía, en sintonía con el 2,9% registrado en enero por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

 

Los nuevos aranceles ya fueron cargados en la plataforma digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), donde deben detallarse los importes según plan, edad del afiliado y zona geográfica, tal como establece la normativa vigente desde julio del año pasado.

 

En concreto, los aumentos confirmados para marzo 2026 son los siguientes: Avalian aplicará una suba del 3,20%; Swiss Medical, 2,90%; Medifé, 2,90%; Omint, 2,90%; Accord Salud, 2,90%; Sancor Salud, 2,90%; Hospital Italiano de Buenos Aires, 2,90%; Hospital Alemán, 2,90%; y Luis Pasteur, 2,85%.

 

Desde el sector explican que las actualizaciones responden al aumento sostenido de los costos del sistema sanitario, entre ellos medicamentos, insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

 

El panorama se da además en un contexto complejo para el sistema de salud, marcado por demoras en los pagos de obras sociales y prepagas a distintos prestadores.

 

 

R.G.

 

 

 

