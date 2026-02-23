17°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad aldea escolarTrevelinelecciones
23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Aldea Escolar: Julio Mellado fue electo presidente de la Junta Vecinal

Los vecinos del paraje de Trevelin eligieron a sus nuevas autoridades en una jornada que se destacó por el uso de la boleta única de papel, sistema que se aplicó por primera vez en la provincia.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El pasado sábado se realizó la elección para renovar la Junta Vecinal “Mi Comunidad” en Aldea Escolar, un proceso que transcurrió con normalidad y bajo un nuevo formato de votación. Tras el cierre de las urnas y el recuento de los votos, Julio Mellado se impuso con 122 sufragios sobre los 52 obtenidos por la lista de Luis Muñoz, mientras que solo se registró un voto en blanco durante toda la mañana.

 

La elección contó con la presencia de funcionarios municipales y representantes del Concejo Deliberante de Trevelin, quienes supervisaron el desarrollo del comicio junto a los fiscales de cada lista. El ambiente entre los vecinos fue de respeto y participación, cumpliendo con el objetivo de normalizar la conducción vecinal del paraje de manera organizada.

 

Más allá del resultado particular de los candidatos, el punto llamativo de la jornada fue la implementación de la boleta única de papel. Según indicaron desde la Dirección de Gobierno local, esta modalidad permitió simplificar el proceso y sirve como una prueba de modernización para este tipo de instituciones. Con este triunfo, Mellado y su equipo quedan formalmente a cargo de la gestión vecinal para trabajar en las prioridades de Aldea Escolar.

 

 

 

 

E.B.W. 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
2
 Alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas en Chubut
3
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
4
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
5
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Economía
economia |
Por Red43 -
economia |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -