Aldea Escolar: Julio Mellado fue electo presidente de la Junta Vecinal

El pasado sábado se realizó la elección para renovar la Junta Vecinal “Mi Comunidad” en Aldea Escolar, un proceso que transcurrió con normalidad y bajo un nuevo formato de votación. Tras el cierre de las urnas y el recuento de los votos, Julio Mellado se impuso con 122 sufragios sobre los 52 obtenidos por la lista de Luis Muñoz, mientras que solo se registró un voto en blanco durante toda la mañana.

La elección contó con la presencia de funcionarios municipales y representantes del Concejo Deliberante de Trevelin, quienes supervisaron el desarrollo del comicio junto a los fiscales de cada lista. El ambiente entre los vecinos fue de respeto y participación, cumpliendo con el objetivo de normalizar la conducción vecinal del paraje de manera organizada.

Más allá del resultado particular de los candidatos, el punto llamativo de la jornada fue la implementación de la boleta única de papel. Según indicaron desde la Dirección de Gobierno local, esta modalidad permitió simplificar el proceso y sirve como una prueba de modernización para este tipo de instituciones. Con este triunfo, Mellado y su equipo quedan formalmente a cargo de la gestión vecinal para trabajar en las prioridades de Aldea Escolar.

E.B.W.