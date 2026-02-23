22°
Lunes 23 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Aniversario de Esquel y polémica: ¿Qué día nació la ciudad?

La nueva edición del ciclo "Pizza a la ciencia" recorre el tópico recordado en cada aniversario de nuestra localidad, como un incentivo a conocer la propia historia.
Este jueves 26 de febrero, a partir de las 21 horas, se realizará la edición numero 24 del ciclo "Pizza a la ciencia".

 

El espacio de debate y exposición científica local une la impronta del nuevo local de la pizzería Fitzroya, con las áreas académicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Esquel y el Observatorio de Territorio y Desarrollo Regional.

 

En el marco de los festejos por el cumpleaños de Esquel, proponen reconstruir como era la ciudad hace 120 años de la mano de docentes e historiadores locales.

 

La profesora María Marta Novella, docente, historiadora, divulgadora científica, expondrá sobre el Esquel de antes de 1906, y sus actores sociales "en un mapa a trazar".

 

El profesor Jorge Oriola, docente, historiador y director de teatro, explica si hubo fundación, en la construcción de un pueblo entre los vecinos y el estado.

 

El espacio estará moderado por Héctor Gonda y Carlos Baroli.

 

Pizzería Fitzroya se encuentra en la esquina de calle Almafuerte 1904 y se recomienda la reserva de mesas para asistir al evento.

 

