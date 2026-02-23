ANMAT prohíbe alisadores y tratamientos capilares por falta de registro sanitario

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, venta, publicidad y distribución en todo el territorio nacional de una serie de tratamientos capilares que no poseen inscripción sanitaria.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 599/2026 publicada en el Boletín Oficial y alcanza a todas las presentaciones, lotes y fechas de vencimiento de los productos involucrados. Tras tareas de fiscalización, el organismo comprobó que los artículos de las marcas Silkdrop y Good Hair no figuran en la base oficial de cosméticos habilitados, por lo que fueron considerados ilegítimos.

Además, se detectó su oferta en plataformas de comercio electrónico, motivo por el cual se gestionó la baja de las publicaciones para frenar su circulación digital.

La ANMAT advirtió también sobre la posible presencia de formol (formaldehído) como agente alisante, sustancia no autorizada para ese uso en cosméticos. La exposición puede provocar irritaciones en piel y vías respiratorias y, en casos prolongados, generar efectos más graves.

Desde el organismo remarcaron que, al tratarse de productos sin registro, se desconoce su origen y composición, lo que impide garantizar su seguridad y calidad. Por ello, se notificó a las autoridades sanitarias de todo el país para reforzar los controles y evitar que continúen en el mercado.

R.G.