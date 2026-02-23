Impuestos en Lago Puelo 2026: Cómo pagar, qué beneficios hay y cómo congelar el valor de la unidad fiscal

La Municipalidad de Lago Puelo, a través de su Dirección de Rentas, informó a los contribuyentes de la localidad cuáles son las opciones para cancelar las obligaciones impositivas durante el ejercicio fiscal 2026 y qué beneficios pueden aprovechar quienes paguen en término.

A continuación, una guía práctica paso a paso para entender cómo pagar, cómo acceder a descuentos y cómo evitar recargos.

Opción 1: Pago anual anticipado con 20% de descuento

Quienes abonen todo el año en un solo pago hasta el 15 de marzo obtendrán un 20% de descuento sobre el total del tributo.

¿Por qué conviene?

Se accede al mayor beneficio económico.

Se evita la actualización mensual del valor.

Se cumple con toda la obligación del año de una sola vez.

Opción 2: Pago mensual (sin descuento)

El pago mensual tendrá el valor del tributo sin descuento, calculado según el valor de la unidad fiscal vigente al momento del pago efectivo.

¿Qué es la unidad fiscal?

La Municipalidad informó que el valor de la unidad fiscal equivale al 13% del precio del litro de nafta tipo Infinia.

Esto implica que el monto puede variar de acuerdo al valor del combustible.

Cómo congelar el valor de la unidad fiscal

Existe una herramienta para quienes opten por pagar en cuotas: el débito automático.

Requisito:

Estar al día con los tributos que se desean adherir.

Beneficio principal:

Al momento de adherirse al débito automático, el valor de la unidad fiscal se congela al precio vigente en ese mes.

Ejemplo:

Si se adhiere en enero, todas las cuotas del año mantendrán el valor de enero.

Si se adhiere en marzo, se congela al valor de marzo.

Esta posibilidad puede utilizarse en cualquier momento del ejercicio fiscal 2026.

Qué pasa si se paga fuera de término

La Dirección de Rentas recordó que el pago fuera de término genera recargos:

2% mensual de mora dentro del mismo ejercicio fiscal.

24% por cada año anterior adeudado.

Medios de pago disponibles

Los contribuyentes pueden abonar mediante efectivo, transferencia bancaria, tarjeta de débito, tarjeta de crédito y cheque.

Todos los vencimientos serán mensuales, salvo quienes opten por el pago anual anticipado.

Canales de consulta

Ante dudas o consultas, la Dirección de Rentas atiende:

WhatsApp: 2944-380776

Correo electrónico: rentaslagopuelo@gmail.com

Horario: lunes a viernes de 8 a 13 hs

Desde la Municipalidad de Lago Puelo recordaron la importancia de mantenerse al día con las obligaciones impositivas y aprovechar los beneficios disponibles para el ejercicio fiscal 2026.

O.P.