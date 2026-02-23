Se terminó el “veranito”: Lunes con viento fuerte y descenso de temperatura

Después de un fin de semana plenamente veraniego, con calor y actividades al aire libre a pleno, este lunes 23 de febrero cambia el escenario en la Comarca Andina.
La nueva semana arranca con cielo mayormente nublado, fuerte viento del oeste y una baja marcada en la temperatura. El verano no se va, pero da un paso al costado.
Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina
De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada será inestable en cuanto a nubosidad y con viento protagonista.
Temperaturas
-
Mínima: 12°
-
Máxima: 21°
-
Noche: 17°
Una diferencia notable respecto al fin de semana, cuando las máximas superaron los 30°.
El dato: ráfagas fuertes por la tarde
-
Viento sostenido:
-
Mañana: 23 a 31 km/h
-
Tarde: 32 a 41 km/h
-
Noche: 23 a 31 km/h
-
-
Ráfagas previstas:
-
Hasta 50 km/h por la mañana
-
Entre 60 y 69 km/h por la tarde
-
Hasta 59 km/h hacia la noche
-
¿Puede llover?
El pronóstico oficial indica baja probabilidad (0–10%), aunque modelos alternativos no descartan lluvias débiles aisladas por la tarde.
No sería un evento considerable, pero podría sentirse como un cambio de aire tras el calor del finde.
O.P.