17°
23° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 23 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina PronosticoVeranoLago PueloEl HoyoEpuyenEl BolsónSMN
23 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Se terminó el “veranito”: Lunes con viento fuerte y descenso de temperatura

Tras un fin de semana con temperaturas que superaron los 30°, el lunes 23 de febrero trae un cambio marcado en la Comarca Andina: baja el termómetro, aumenta la nubosidad y el viento del oeste será protagonista.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Después de un fin de semana plenamente veraniego, con calor y actividades al aire libre a pleno, este lunes 23 de febrero cambia el escenario en la Comarca Andina.

 

La nueva semana arranca con cielo mayormente nublado, fuerte viento del oeste y una baja marcada en la temperatura. El verano no se va, pero da un paso al costado.

 

Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada será inestable en cuanto a nubosidad y con viento protagonista.

 

Temperaturas

 

  • Mínima: 12°

     

  • Máxima: 21°

     

  • Noche: 17°

     

Una diferencia notable respecto al fin de semana, cuando las máximas superaron los 30°.

 

 

El dato: ráfagas fuertes por la tarde

  • Viento sostenido:

     

    • Mañana: 23 a 31 km/h

       

    • Tarde: 32 a 41 km/h

       

    • Noche: 23 a 31 km/h

       

  • Ráfagas previstas:

     

    • Hasta 50 km/h por la mañana

       

    • Entre 60 y 69 km/h por la tarde

       

    • Hasta 59 km/h hacia la noche

       

¿Puede llover?

El pronóstico oficial indica baja probabilidad (0–10%), aunque modelos alternativos no descartan lluvias débiles aisladas por la tarde.

 

No sería un evento considerable, pero podría sentirse como un cambio de aire tras el calor del finde.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
2
 Alerta naranja y amarilla por temperaturas extremas en Chubut
3
 Apareció sano y salvo el hombre de 38 años que era buscado en Esquel
4
 Cuesta Arriba: el proyecto vitivinícola que nació de la amistad y apuesta por la identidad de Trevelin
5
 Histórica titularización docente en el Nivel Secundario de Chubut tras 20 años
1
 Mala higiene: clausuran los baños de Laguna La Zeta
2
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
3
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
4
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -