Se terminó el “veranito”: Lunes con viento fuerte y descenso de temperatura

Después de un fin de semana plenamente veraniego, con calor y actividades al aire libre a pleno, este lunes 23 de febrero cambia el escenario en la Comarca Andina.

La nueva semana arranca con cielo mayormente nublado, fuerte viento del oeste y una baja marcada en la temperatura. El verano no se va, pero da un paso al costado.

Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina

De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la jornada será inestable en cuanto a nubosidad y con viento protagonista.

Temperaturas

Mínima: 12°

Máxima: 21°

Noche: 17°

Una diferencia notable respecto al fin de semana, cuando las máximas superaron los 30°.

El dato: ráfagas fuertes por la tarde

Viento sostenido: Mañana: 23 a 31 km/h Tarde: 32 a 41 km/h Noche: 23 a 31 km/h

Ráfagas previstas: Hasta 50 km/h por la mañana Entre 60 y 69 km/h por la tarde Hasta 59 km/h hacia la noche



¿Puede llover?

El pronóstico oficial indica baja probabilidad (0–10%), aunque modelos alternativos no descartan lluvias débiles aisladas por la tarde.

No sería un evento considerable, pero podría sentirse como un cambio de aire tras el calor del finde.

O.P.