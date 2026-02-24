26°
27°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina Hospital Rural de Lago PueloLago Puelo
24 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

El Hospital de Lago Puelo no atenderá al público: ¿Qué día será y por qué motivo?

El centro de salud informó que suspenderá la atención al público debido a una jornada de capacitación del personal, manteniendo únicamente el servicio de guardia para urgencias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Hospital Rural de Lago Puelo informó que el próximo 26 no habrá atención al público debido a una jornada de capacitación destinada al personal de salud. La medida fue comunicada oficialmente para que los vecinos puedan organizar sus consultas con antelación.

 

Desde la institución señalaron que la capacitación forma parte de las instancias de actualización y formación continua del equipo sanitario, fundamentales para fortalecer la calidad de atención en la Comarca.

 

Solo funcionará la guardia para urgencias

Durante esa jornada, el hospital mantendrá activo únicamente el servicio de guardia, destinado exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias.

 

 

Esto implica que no se brindarán turnos programados ni atención administrativa en consultorios externos, vacunatorio u otras áreas habituales.

 

Recomendación

Desde el Hospital Rural de Lago Puelo solicitaron comprensión a los vecinos ante esta situación puntual y recomendaron reprogramar consultas o trámites que no revistan carácter urgente.

 

La atención normal se retomará una vez finalizada la jornada de capacitación.

 

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera
3
 Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"
4
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
5
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -