El Hospital de Lago Puelo no atenderá al público: ¿Qué día será y por qué motivo?

El Hospital Rural de Lago Puelo informó que el próximo 26 no habrá atención al público debido a una jornada de capacitación destinada al personal de salud. La medida fue comunicada oficialmente para que los vecinos puedan organizar sus consultas con antelación.

Desde la institución señalaron que la capacitación forma parte de las instancias de actualización y formación continua del equipo sanitario, fundamentales para fortalecer la calidad de atención en la Comarca.

Solo funcionará la guardia para urgencias

Durante esa jornada, el hospital mantendrá activo únicamente el servicio de guardia, destinado exclusivamente a la atención de urgencias y emergencias.

Esto implica que no se brindarán turnos programados ni atención administrativa en consultorios externos, vacunatorio u otras áreas habituales.

Recomendación

Desde el Hospital Rural de Lago Puelo solicitaron comprensión a los vecinos ante esta situación puntual y recomendaron reprogramar consultas o trámites que no revistan carácter urgente.

La atención normal se retomará una vez finalizada la jornada de capacitación.

O.P.