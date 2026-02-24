“No seremos espectadores pasivos”, advirtió Sastre tras la quita de aranceles

El Gobierno de Argentina, encabezado por Javier Milei, oficializó el levantamiento de las medidas de protección comercial sobre las importaciones de hojas de aluminio (foil) provenientes de China. La resolución, firmada por el ministro Luis Caputo, dejó sin efecto el arancel del 28% ad valorem que regía desde 2020 para resguardar a Aluar Aluminio Argentino S.A.I.C. frente a la competencia asiática.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que la decisión responde a razones técnicas y de competitividad, al señalar que la empresa concentra el 91% del mercado local y que, mientras el precio internacional del aluminio bajó 16%, en el mercado interno se registraron aumentos de entre 5% y 7%. El objetivo oficial es reducir costos en cadenas como la de alimentos, medicamentos y construcción, que utilizan el aluminio como insumo importante.

La medida genera preocupación en Chubut, donde Aluar es el principal motor industrial. Con una capacidad de producción de 460.000 toneladas anuales en su planta de Puerto Madryn, la compañía abastece el mercado interno y exporta el 70% de su producción, además de contar con integración energética a través de Hidroeléctrica Futaleufú.

En este contexto, Gustavo Sastre, intendente de Puerto Madryn, expresó en sus redes sociales: “Defender a Aluar es defender la fuente de trabajo de miles de madrynenses". Y agregó: “No podemos permitir que decisiones tomadas en escritorios de Buenos Aires, sin conocer nuestra realidad, pongan en riesgo el plato de comida de nuestra gente”. Asimismo, aseguró que agotará las instancias de diálogo para defender a la empresa y a los trabajadores de la ciudad.

R.G.