Esquel, Argentina
Martes 24 de Febrero de 2026
24 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Noche increíble en el Estadio Municipal: música, feria y emoción por el cumpleaños de Esquel

Con un Estadio Municipal colmado y una propuesta que combinó el talento local con figuras de renombre nacional, la ciudad comenzó a celebrar su aniversario.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La espera terminó y el cumpleaños número 120 de nuestra ciudad comenzó a latir con fuerza. Desde temprano, el movimiento en las inmediaciones del complejo deportivo anticipaba lo que sería una noche de encuentro, emoción y mucha identidad local.

 

Emprendedores: El corazón del Gimnasio

 

La jornada arrancó a las 18:00 horas en el Gimnasio Municipal, que se transformó en un gran escaparate para la Feria de Emprendedores. Vecinos y turistas recorrieron los stands, apoyando el trabajo de los productores locales. Desde artesanías en madera y tejidos hasta productos gastronómicos regionales, la feria fue el punto de reunión previo a los grandes shows, demostrando la pujanza y creatividad de nuestra comunidad.

 

Música bajo las estrellas en el Estadio

 

A partir de las 19:00 horas, el foco de atención se trasladó al Estadio Municipal (cancha de fútbol). El escenario mayor recibió en primer turno a David Rojas y Fede Quilodrán, quienes rompieron el hielo con un repertorio que el público acompañó desde el césped. Luego, Mariano Godoy aportó su sello personal preparando el clima para lo que vendría.

 

Uno de los momentos más esperados de la tarde-noche llegó con Leo Miranda. El artista cordillerano, siempre querido por su gente, conectó de inmediato con el público, haciendo vibrar las gradas con su propuesta folclórica.

 

 

Un cierre con voces de oro

 

Cerca de las 21:30 horas, el ambiente alcanzó su punto máximo con la presencia de Yhosva Montoya. El joven de Gaiman, ganador de La Voz Argentina, cautivó a los presentes con su calidez vocal y un carisma que ya es marca registrada en la región.

 

 

Finalmente, el broche de oro de esta primera noche estuvo a cargo de Maggie Cullen. La destacada cantante, dueña de una voz única que ha renovado el folclore nacional, brindó un show impecable que dejó a todos con el corazón lleno, cerrando la jornada bajo un clima de absoluta celebración.


 

 

