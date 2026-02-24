Chubut se integra a la Red Nacional de Emergencias para fortalecer la respuesta sanitaria

En el marco de la primera reunión del año del Consejo Federal de Salud (COFESA), de la que formó parte el Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, se acordó con el Ministerio de Salud de la Nación efectuar el próximo 11 de marzo el lanzamiento conjunto a nivel nacional de la “Campaña de Vacunación Antigripal 2026”.

El encuentro, desarrollado este lunes en la ciudad de Buenos Aires, fue encabezado por el ministro de Salud del Gobierno Nacional, Mario Lugones, y participó la secretaria de Salud del Chubut, Denise Acosta, junto a sus pares de todas las provincias del país.

En la ocasión, se estableció fecha para el lanzamiento oficial de la campaña de vacunación, que este año se adelanta con el fin de reforzar la prevención ante la aparición cada vez más temprana de virus respiratorios, y debido a la circulación de la nueva variante de Influenza H3N2.

En esa línea, Nación confirmó que durante los próximos días culminará el operativo de distribución de las vacunas en las distintas provincias, garantizando la llegada y disponibilidad de dosis en los vacunatorios.

Además, durante la reunión del COFESA se presentó el nuevo tablero de vacunación antigripal que permitirá mejorar el registro de dosis aplicadas, el seguimiento de las coberturas y evaluar las tasas de uso de la actual temporada.

PAMI y planteo de Chubut

En otro tramo del encuentro, se analizó la situación con PAMI y se escucharon los planteos de los titulares de las carteras sanitarias de cada una de las provincias, que presentaron las problemáticas con la obra social, y es por eso que se coordinaron reuniones con referentes nacionales para abordar y plantear soluciones.

Desde Nación hicieron hincapié en la importancia de que las provincias concreten los convenios con Pami y adhieran a los hospitales descentralizados, cuestión que Chubut ya realizó a fines del año pasado con todas las bocas de atención de la provincia.

De ese modo, otra de las cuestiones expuestas por Chubut fue la relevancia de poner el foco en cómo mejorar la atención de los adultos mayores en todas las provincias.

Red Nacional de Emergencias

Luego de la presentación sobre emergencias sanitarias, la secretaria de Salud, Denise Acosta, dialogó con el director nacional del área, Federico Villagrán, quien visitó Chubut durante los incendios en la Comarca Andina, y acordó integrar a Chubut a la “Red Nacional de Emergencias”.

La misma apunta a abordar los riesgos y fortalecer el acceso a protocolos de actuación estandarizados que permitan abordar de manera eficaz, rápida y estratégica las eventuales situaciones de desastre.