20°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelcarreraAna Calfín
24 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

8K por el 8M en Esquel: La carrera solidaria en homenaje a Ana Calfin

Ya están abiertas las inscripciones para la carrera por el 8M en Esquel. Con distancias de 3K, 8K y 12K, el evento homenajea a Ana Calfin. Para participar, solo se requiere un alimento no perecedero y no ser alimentante moroso.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Bajo el lema "Corramos por más derechos, más igualdad y más memoria", la ciudad se prepara para una nueva edición de la Carrera 8K por el 8M. El evento, que ya es un clásico del calendario local, busca unir el deporte con la reflexión y el compromiso social, honrando este año la memoria de Ana Calfin.

 

Modalidades y Distancias

 

La competencia está diseñada para que toda la comunidad pueda participar, independientemente de su nivel físico, con tres opciones de recorrido:

 

3K Caminata: Una propuesta participativa para la familia.

 

8K Competitiva: La distancia central de la jornada.

 

12K Competitiva: Para los corredores que buscan un desafío mayor.

 

 

Inscripción solidaria y requisitos

 

Fiel a su espíritu comunitario, la inscripción no tiene un costo monetario, sino solidario: se solicita la entrega de un alimento no perecedero que será distribuido en diversos comedores de la ciudad.

 

Sin embargo, la organización remarcó un requisito excluyente: los participantes no deben estar inscriptos en el Registro de Alimentantes Morosos, reforzando el mensaje de responsabilidad y derechos que promueve la fecha.

 

¿Cómo anotarse?

 

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de marzo y pueden realizarse de dos maneras:

 

  1. Online: Completando el formulario en el siguiente link: https://goo.su/eVzmD.

     

  2. Presencial: En la oficina de la Dirección de Género y Diversidad, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

     

¡No te quedes afuera de esta jornada para correr, caminar y seguir construyendo una ciudad con más igualdad!

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 Los Cipreses: El corazón del turismo rural y la tradición en la cordillera
3
 Micaela Fernández: "La Escuela 24 es muy elegida por su jornada completa"
4
 El terrible final de un médico: hacía windsurf frente a su familia, lo atacó un tiburón y murió
5
 Taccetta: "Para el 2027 volveré a ser candidato a intendente"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -