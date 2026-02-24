8K por el 8M en Esquel: La carrera solidaria en homenaje a Ana Calfin

Bajo el lema "Corramos por más derechos, más igualdad y más memoria", la ciudad se prepara para una nueva edición de la Carrera 8K por el 8M. El evento, que ya es un clásico del calendario local, busca unir el deporte con la reflexión y el compromiso social, honrando este año la memoria de Ana Calfin.

Modalidades y Distancias

La competencia está diseñada para que toda la comunidad pueda participar, independientemente de su nivel físico, con tres opciones de recorrido:

3K Caminata: Una propuesta participativa para la familia.

8K Competitiva: La distancia central de la jornada.

12K Competitiva: Para los corredores que buscan un desafío mayor.





Inscripción solidaria y requisitos

Fiel a su espíritu comunitario, la inscripción no tiene un costo monetario, sino solidario: se solicita la entrega de un alimento no perecedero que será distribuido en diversos comedores de la ciudad.

Sin embargo, la organización remarcó un requisito excluyente: los participantes no deben estar inscriptos en el Registro de Alimentantes Morosos, reforzando el mensaje de responsabilidad y derechos que promueve la fecha.

¿Cómo anotarse?

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 6 de marzo y pueden realizarse de dos maneras:

Online: Completando el formulario en el siguiente link: https://goo.su/eVzmD. Presencial: En la oficina de la Dirección de Género y Diversidad, de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 12:00 hs.

¡No te quedes afuera de esta jornada para correr, caminar y seguir construyendo una ciudad con más igualdad!



