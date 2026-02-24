Esquel celebra su historia: El mensaje del Intendente por los 120 años de la ciudad

En una jornada cargada de emotividad por el 120° Aniversario de la ciudad, el Intendente compartió sus reflexiones sobre el presente y el camino que viene trazando la comunidad. Con un discurso alejado de la retórica partidaria, el jefe comunal puso el foco en el legado histórico y en el horizonte que imagina para cada vecino.

Identidad y futuro por encima de la política

El Intendente fue claro al explicar el tono de sus palabras en este aniversario: "Trato de que no sea un anuncio tan político, sino más bien hablar de la historia de la ciudad y el futuro que pensamos y queremos para todos los vecinos", expresó. En ese sentido, señaló que el balance detallado de los primeros dos años de gestión y la planificación técnica quedarán para el próximo 6 de marzo, fecha en la que se realizará la apertura de sesiones ordinarias.

Acompañamiento provincial y nuevos convenios

Para el acto central de este martes, se espera un fuerte respaldo institucional con la presencia del Gobernador de la provincia, el Vicegobernador y un nutrido grupo de intendentes de diversas localidades de Chubut.

Esta visita no será solo protocolar. El mandatario adelantó que se trabajará en conjunto con las distintas carteras del Gobierno del Chubut: "Seguramente con cada una de las áreas provinciales firmaremos convenios para que la gestión siga creciendo y sigamos acompañando a la ciudad en su desarrollo", aseguró, subrayando la importancia del trabajo articulado para potenciar las obras y servicios que Esquel demanda.

Hacia el 6 de marzo

Si bien hoy el clima es de festejo y celebración de la historia compartida, el Intendente recordó que la agenda de gestión tiene una cita clave en pocos días. Durante la apertura de sesiones en el Concejo Deliberante, se brindará el discurso más profundo sobre la proyección estratégica de la ciudad, detallando todo lo que se ha planificado para los próximos años de mandato.