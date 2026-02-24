Paro en el fútbol argentino: Denuncia de ARCA contra la AFA desata una fuerte crisis institucional

El fútbol argentino atraviesa uno de los momentos más críticos a nivel dirigencial. A través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Gobierno nacional impulsó una denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino que derivó en prohibiciones de salida del país para sus principales autoridades, citaciones a indagatoria y el paro total del campeonato.

La medida impacta de lleno en la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol, prevista entre el 5 y el 8 de marzo, y en el resto de las categorías del fútbol nacional.

Denuncia de ARCA y presunto fraude millonario

El pasado 12 de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero presentó una denuncia contra la AFA por presunta omisión sistemática en el pago de impuestos y retenciones previsionales. La investigación apunta a un supuesto fraude que ascendería a 19 mil millones de pesos.

En este contexto, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero Pablo Toviggino recibieron la prohibición de salida del país, mientras que un grupo de dirigentes fue citado a prestar declaración indagatoria.

Comunicado de la AFA y decisión de ir a paro

Tras conocerse las medidas judiciales, la AFA confirmó el paro mediante un comunicado oficial. En el texto, la entidad sostuvo que no mantiene deuda exigible por las obligaciones fiscales señaladas en la denuncia.

“La Asociación del Fútbol Argentino no tiene deuda alguna exigible por las obligaciones fiscales que han sido tomadas como sustento de la denuncia presentada por ARCA”, expresaron.

Además, informaron que el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional resolvió por decisión unánime suspender la fecha 9 y el resto de las categorías “en repudio a la denuncia realizada por ARCA contra la Asociación del Fútbol Argentino”.

Todos los partidos suspendidos en la fecha 9

La paralización del campeonato afecta los encuentros programados entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo. Entre los partidos suspendidos se encuentran:

Gimnasia (M) – Defensa y Justicia

Barracas Central – Banfield

Platense – Estudiantes

Vélez – Newell’s

Unión – Talleres

Rosario Central – Tigre

San Lorenzo – Independiente

Racing – Huracán

Central Córdoba – Boca

River – Atlético Tucumán

O.P.