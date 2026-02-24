10°
21° °
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 24 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 clima Red43climaEsquel
24 de Febrero de 2026
clima |
Por Redacción Red43

Esquel celebra sus 120 años con un martes fresco y cielo parcialmente nublado

Para este 24 de febrero, el pronóstico indica una máxima de 20°C y cielo parcialmente nublado. Sin lluvias a la vista, los vecinos podrán disfrutar de los festejos por el aniversario de Esquel, aunque con una mañana fría de solo 7°C.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Este martes, la ciudad celebra su 120° aniversario en un marco climático estable pero con el marcado descenso de temperatura característico de la región. Según los datos del pronóstico, los festejos y actividades al aire libre no se verán afectados por precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en el 0% durante todo el día.

 

Detalle del tiempo para el martes 24

 

El clima presentará variaciones importantes a lo largo de la jornada festiva:

 

Madrugada: Se espera un inicio de jornada frío con 4°C y cielo algo nublado. Lo más destacado serán los vientos del sur, con ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

 

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá lentamente hasta los 7°C. El viento se mantendrá constante del sur, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

 

Tarde: Será el momento más cálido del cumpleaños, alcanzando la máxima de 20°C bajo un cielo parcialmente nublado. Condiciones ideales para participar de los actos oficiales y desfiles previstos.

 

Noche: La jornada cerrará con una temperatura de 15°C y cielo algo nublado. El viento rotará hacia el noreste y disminuirá su intensidad, soplando apenas entre 7 y 12 km/h.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 ¿Qué secretos esconden las calles de Esquel? Un adolescente de 15 años lo cuenta en su primer libro
2
 ¿Qué está pasando en México? Cae “El Mencho” y el país estalla en violencia tras un megaoperativo militar
3
 Alerta en Los Alerces: Brigadistas combaten un nuevo foco de incendio en la zona centro
4
 Robó una cartera y un celular en un boliche, se escondió en otro y fue descubierta
5
 Chichita: A los 93 años, el ejemplo de alegría y baile en los talleres de Esquel
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Triste final: hallaron el cuerpo de Sofía Devries en Punta Cuevas
3
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
4
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
5
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Clima
clima |
Por Red43 -
clima |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -