Esquel celebra sus 120 años con un martes fresco y cielo parcialmente nublado

Este martes, la ciudad celebra su 120° aniversario en un marco climático estable pero con el marcado descenso de temperatura característico de la región. Según los datos del pronóstico, los festejos y actividades al aire libre no se verán afectados por precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvias se mantiene en el 0% durante todo el día.

Detalle del tiempo para el martes 24

El clima presentará variaciones importantes a lo largo de la jornada festiva:

Madrugada: Se espera un inicio de jornada frío con 4°C y cielo algo nublado. Lo más destacado serán los vientos del sur, con ráfagas intensas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Mañana: El cielo estará parcialmente nublado y la temperatura ascenderá lentamente hasta los 7°C. El viento se mantendrá constante del sur, a una velocidad de entre 13 y 22 km/h.

Tarde: Será el momento más cálido del cumpleaños, alcanzando la máxima de 20°C bajo un cielo parcialmente nublado. Condiciones ideales para participar de los actos oficiales y desfiles previstos.

Noche: La jornada cerrará con una temperatura de 15°C y cielo algo nublado. El viento rotará hacia el noreste y disminuirá su intensidad, soplando apenas entre 7 y 12 km/h.