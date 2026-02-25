24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
deportes
Por Redacción Red43

Los campeones del Gran Prix UTN de Rio Gallegos estarán presentes en el Chubut Turístico

Además participará Alan Bjerring, hijo del recordado Eduardo
Por Redacción Red43

Los ajedrecistas santacruceños Joaquín Godoy, Matías Campeón y Alexis Insfrán estarán presentes en la quinta edición del Torneo Internacional de ajedrez Chubut Turístico que se llevará a cabo en nuestra ciudad desde mañana hasta el domingo inclusive.

 

Estos jugadores formaron el podio en el Torneo Gran Prix UTN 2025 que tuvo lugar en Rio Gallegos, cuyo premio entre otras cosas fue pagarles, a través de la UTN FRSC las inscripciones y el alojamiento para que estos tres jugadores estén presentes en el Chubut Turístico.

 

Además, la Secretaría de Deportes de la provincia de Santa Cruz gestionó la movilidad hacia la Cordillera chubutense, en tanto la Secretaría de Asuntos Estudiantiles les entregó la indumentaria para participar de dicho torneo.

 

Señalemos que Joaquín Godoy se coronó campeón del Gran Prix UTN 2025, tiene un puntaje ELO de 1855 y está preclasificado en el puesto 32.

 

Por su parte, quien terminó segundo fue Matías Campeón (Maestro Nacional), quien está preclasificado en el puesto 11 y tiene hasta el momento 2113 puntos ELO, en tanto Alexis Insfrán, quien también días atrás fue nominado Maestro Nacional (el quinto en la historia del ajedrez en Rio Gallegos) tiene 2088 puntos y aparece en el puesto 13 de la preclasificación del torneo.

 

 

Recordemos que la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico se jugará desde mañana jueves hasta el domingo inclusive, señalando además que mañana por la tarde, antes del inicio del campeonato, habrá un par de partidas simultáneas frente a los Maestros Internacionales Ilan Schnaider y Pablo Acosta.

 

