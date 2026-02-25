21°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
deportes
Por Redacción Red43

Independiente cerró el Muro de Escalada

Luego de seis años de inmensos resultados y de máxima contención
Por Redacción Red43

Una pena. Ojalá sea por poco tiempo y que el muro siga existiendo lo antes posible, pero los integrantes del Muro de Escalada Calfú Mahuida anunciaron que luego de seis años de representar al club Independiente Deportivo, el espacio social y recreativo dejó de funcionar.

 

“Con profunda tristeza les comentamos que este año 2026 el Muro de Escalada Calfu Mahuida perteneciente al Club Independiente Deportivo Esquel, deja de funcionar tras seis años ininterrumpidos de actividad deportiva en la región”, así comenzó la misiva escrita en las redes sociales.

 

“La decisión está sujeta a directivas de la nueva presidencia del Club Independiente.

 

Desde nuestro rol como profesores y entrenadores expresamos nuestro descontento y manifestamos nuestra postura al considerar que el muro de escalada en el CIDE cumple un rol social, cultural y deportivo que impacta en la realidad barrial y la comunidad escaladora esquelense”.

 

Una pena. Se pierde de esta manera un lugar de contención.

 

 

Señalemos además que una importante cantidad de atletas y escaladores han pasado por ese lugar “y hoy con orgullo nos representan con roles profesionales, como profes, guías o excelentes deportistas a lo largo y ancho del país e incluso en otros países”.

 

“La decisión del cese de las actividades es entorno a las instalaciones del muro y la seguridad”, informaron además.

 

“La comisión directiva se comprometió en dar prontas soluciones a estos problemas edilicios en los próximos meses, esperamos con ansias que esto suceda para poder retomar este proyecto cultural, social y deportivo. Porque un pibe más en el club, es un pibe menos en la calle”.

 

Este comunicado lo firman distintos profesores como ser Mariann, Facundo, Gerónimo, Nahuel, Lucas y Joaquín.

 

 

De esta manera, en la zona quedan dos espacios cerrados para la practica de la escalada. Uno de ellos está ubicado en la sede del Club Andino Esquel donde de hecho en los próximos meses habrá un torneo nacional y el otro espacio pertenece a la Secretaría de Deportes de Trevelin.

 

