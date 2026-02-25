24°
Miércoles 25 de Febrero de 2026
Con la Masterclass del Gran Maestro Martin Lorenzini arrancan hoy las actividades del Chubut Turístico

Será a las 18 horas en el local comercial de Fitz Roya Cultural, en A.P. Justo y Almafuerte
Se viene un torneo de inmensa envergadura, con grandes jugadores que vale la pena conocer y escuchar sus experiencias. El Chubut Turístico ya está a la vuelta de la esquina y todos los grandes jugadores argentinos se preparan para un torneo que seguramente quedará en la historia.

 

 

Claro que hoy, a modo de aperitivo, el Gran Maestro Martin Lorenzini brindará una Masterclass. Será a las 18 horas en el local comercial de Fitz Roya Cultural (A.P. Justo y Almafuerte) abierto para todo público y con un aporte voluntario (no excluyente).

 

habrá que asistir para aprender y calentar motores.

 

 

Recordemos que la quinta edición del Torneo Internacional de Ajedrez Chubut Turístico se llevará a cabo desde mañana hasta el domingo 1 de marzo en el Centro Cultural Esquel Melipal.

 

Hasta el momento en dicho torneo, organizado por el Círculo de Ajedrez de Esquel, hay anotados un total de 81 tableristas, una docena de ellos de nivel internacional, entre los que se encuentran el salteño Maestro Internacional Pablo Ismael Acosta con un puntaje ELO de 2478.

 

Detrás de él, en la clasificación para este torneo, aparece el Gran Maestro uruguayo Andrés Rodríguez Vila (puntaje ELO 2443), al igual que Santiago Alonso, quien participó en la pasada edición del torneo Chubut Turístico.

 

 

Además estará presente, ofreciendo además una partida simultánea, el joven Ilan Schnaider Maestro Internacional de tan solo 14 años, clasificado en el cuarto lugar para la quinta edición del Chubut Turístico.

 

Entre las mujeres están anotadas, la cordobesa Milagros Tatiana Brizzi (Maestra Internacional – ELO 2100), la fueguina Jazmín Donda (ELO 1933), la rionegrina Aimé Stagnaro (1682) y la representante del Círculo de Ajedrez de Esquel, Cristina Miloro (ELO 1613).

 

