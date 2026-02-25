25°
Esquel, Argentina
25 de Febrero de 2026
25 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

La Cooperadora del Hospital Zonal de Esquel fue reconocida en el desfile aniversario

La labor solidaria de los vecinos que conforman el espacio, fue reconocida y también desfiló como parte de este 120° aniversario de Esquel.
La Cooperadora del Hospital Zonal estuvo presente en el multitudinario desfile por el aniversario de la ciudad de Esquel

 

En el marco del 120° aniversario de nuestra ciudad, recibieron un reconocimiento de parte del intendente Matías Taccetta y fueron parte del tradicional desfile cívico-militar.

 

Desde sus redes sociales, la cooperadora resaltó los 120 años de "historia y crecimiento" de la ciudad, y el agradecimiento a toda la comunidad que acompaña y apoya la labor del espacio: "Gracias por permitirnos ser parte de este momento tan especial para toda la comunidad".

 

