La Legislatura del Chubut firmó un convenio para trabajar de manera conjunta con la Facultad de Ciencias Económicas 

La Legislatura del Chubut firmó este lunes con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco” un convenio de colaboración, con el objetivo de realizar de manera conjunta actividades formativas, de capacitación, investigación y actualización.



El convenio fue rubricado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Gustavo Menna; junto con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Facundo Ball, quien estuvo acompañado por el vicedecano, Alejandro Torres, y por la secretaria de Extensión, Vanina Davies.



Tras la firma, realizada en la Sala de Plenarios “Dr. Jorge Eduardo Aubía”, Menna agradeció al equipo directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, e indicó: “Desde el arranque de la gestión priorizamos la capacitación del personal y las actividades de extensión”.



Recordó que, entre varios otros, se firmaron convenios similares con la Rectoría de la Universidad y con la Facultad de Ciencias Jurídicas, al tiempo que también se potenció el Foro Provincial de Concejales, establecido por normativas de índole nacional y provincial.



“Todas estas actividades requieren de soporte académico y técnico, así que para nosotros es un gusto y un motivo de orgullo celebrar este acuerdo con la Facultad de Ciencias Económicas para hacer actividades de capacitación, de extensión y de cooperación”, sostuvo Menna.



“Trabajar con datos duros, con un buen soporte estadístico e información es muy importante para la tarea legislativa, por lo que estamos muy agradecidos a la Facultad y a la Universidad por profundizar estos vínculos por la Legislatura”, dijo y finalizó: “Ahora viene la etapa más importante, la de poner en ejecución este tipo de convenios”.



Compromiso reafirmado



En tanto, Facundo Ball manifestó: “Desde la universidad pública y especialmente desde la Facultad de Ciencias Económicas, que nos toca dirigir, reafirmamos el compromiso de poner a disposición el conocimiento, la formación y la investigación al servicio del desarrollo de Chubut, por el que estamos todos comprometidos”. Y agradeció al vicegobernador Menna “por aceptar trabajar en conjunto con la universidad”.



Acciones



El acuerdo, con vigencia de dos años, implica “la realización de tareas y acciones tales como: Posgrados, Diplomaturas Universitarias, Talleres, Jornadas, Seminarios, Prácticas Profesionales, Pasantías, Cursos de Capacitación e Investigación y otras, que podrán desarrollarse de manera presencial, en cualquiera de las sedes de la Facultad, en el edificio de la Legislatura, en cualquier otra localidad que las partes acuerdes y/o a través del dictado virtual”.