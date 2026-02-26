19°
Milton Reyes mantuvo distintas reuniones en la localidad de Trevelin

Recorrió las instalaciones de Fontana, conoció el nuevo predio de San Patricio y conversó con Carlos Sainz y Sabrina Ali  
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hay que agudizar el ingenio. Hay que conocer las realidades, conocer los proyectos que cada uno tiene y tratar de acompañar. Mucho de gestión. Esta es la clave. La gestión y optimizar todos los recursos.

 

El presidente de Chubut Deportes Milton Reyes se acercó hasta la localidad de Trevelin para mantener distintas reuniones. Viajó con el Coordinador Regional Lucas De Godos. La agenda fue muy extensa. Conocer los pormenores de cada lugar, de cada institución, de cada entidad.

 

 

Uno de los encuentros centrales fue con el secretario de Deportes municipal, Carlos Sainz, con quien analizó la planificación de actividades y eventos previstos para este año, además del funcionamiento y la actualidad de las escuelas deportivas que dependen del área.

 

Durante su visita a la localidad de Trevelin, Reyes también recorrió el predio del Club Coronel Fontana, donde dirigentes detallaron el avance de las obras en ejecución, que incluyen vestuarios, oficinas y un salón de usos múltiples todo esto en el estadio “El Jardín”.

 

Los trabajos presentan un importante grado de avance y permitirán fortalecer la infraestructura deportiva del club.

 

 

Recordemos que está pendiente la reforma del gimnasio ubicado sobre la Avenida San Martín y Libertad, cuya idea es poder tener un espacio adecuado para torneos nacionales de futsal y de handball.

 

La agenda continuó en el Club San Patricio, cuyo predio está ubicado a 200 metros de la entrada a la ciudad, predio que fue presentado por sus dirigentes, quienes expusieron las primeras necesidades de infraestructura para mejorar las condiciones de práctica del fútbol infanto-juvenil.

 

 

Otro de los encuentros destacados fue con la profesora Sabrina Ali, referente de esgrima en la provincia y la región patagónica. El objetivo fue avanzar en la reactivación y fortalecimiento de la disciplina en Trevelin, brindando el acompañamiento necesario ante el creciente interés de niños y jóvenes.

 

 

Cabe señalar que la esgrima forma parte de los Juegos Nacionales Evita, instancia que permite a los deportistas competir a nivel nacional y proyectar su desarrollo.

 

Con esta serie de reuniones, Chubut Deportes reafirma su compromiso de acompañar a clubes, dirigentes y profesores, consolidando el crecimiento del deporte en cada rincón de la provincia.

 

