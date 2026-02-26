Inauguraron las luces del skatepark y proyectan sacar el paredón para convertirlo en una plaza pública

En el marco del aniversario de la ciudad, ayer 25 de febrero por la noche se inauguraron las nuevas luminarias del skatepark ubicado en el predio del Gimnasio Municipal.



Hernán Maciel, Subsecretario de Deportes, explicó el proyecto, que incluye sacar el paredón sobre calle Libertad para convertir el lugar en una plaza pública completa, con un lugar cerrado incluido.



“Son varias etapas”, especificó: “esta es la primera etapa con la inauguración de las luces de esta noche, pudimos mantener bastantes reuniones con la asociación del skate, de las bicis, de varios deportes que utilizan acá el skatepark, con Lucas Jiménez a la cabeza.



Lo que sigue es la articulación del espacio para mayor accesibilidad: “la idea es sacar el paredón, transformarlo en una plaza pública para todos los amantes de estos deportes, sobre la calle Libertad, para que los autos puedan estacionar, hacer un parque deportivo”.



La etapa final incluye un espacio cerrado para los deportistas: “La tercera etapa sería hacerle un quincho, un depósito para los chicos, para la asociación, para que puedan guardar los cascos, diferentes materiales. Era una demanda muy grande que tenían los chicos, que también logremos sacarlo del Polideportivo Municipal para que ellos lo puedan utilizar todos los días de la semana”.



Los deportistas locales se proyectan al mundo y el Municipio decide acompañar: “Esquel en este momento es la capital provincial del turismo deportivo, el año pasado tuvimos la suerte de contar ya con dos años seguido con las finales de los Evita, tenemos el campeón de los Evita acá en Esquel, así que muy contento por eso, es un deporte olímpico, está a punto de ser olímpico, tenemos un medallista de oro en ciclismo, de todo esto, de BMX”, enumeró Maciel.



El espacio tendrá eventos culturales que lo potenciarán: “también tenemos proyectado hacer eventos en los barrios también de skate, BMX, freestyle, breakdance, también es un campeonato de deportes urbanos, entonces estamos también trabajando en la elaboración de pistas móviles para poder llevar a, tenemos proyectado trabajar con el Cañadón de Bórquez, con el Ceferino y hacer la final acá para lograr tener el campeón de Esquel”.



SL

