23°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Red43EsquelDonaciónBomberos Voluntarios
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Esquel gestionó una donación de 20.000 euros de Alemania para los Bomberos Voluntarios

Bomberos recibirá 20.000 euros para equipos forestales. Además, el Municipio entregó una cámara térmica de última generación y equipos autónomos. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En un acto que marca un antes y un después en la capacidad operativa del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Esquel, se anunciaron importantes avances en materia de equipamiento. La noticia central es la aprobación de un proyecto de financiamiento internacional por parte del Gobierno de Alemania, sumado a una inversión directa del municipio local en tecnología de salvamento.

 

Gestión internacional: Fondos alemanes para desastres naturales

 

La llegada de estos recursos es fruto de la visita que el embajador alemán realizó a la ciudad durante los últimos incendios forestales. "Tomamos conocimiento de que existían fondos específicos del Gobierno de Alemania para desastres naturales. Trabajamos en conjunto con Bomberos, ellos elaboraron el proyecto y la semana pasada recibimos la grata noticia de su aprobación", explicaron desde la Secretaría municipal.

 

El monto asciende a 20.000 euros (aproximadamente 40 millones de pesos), que serán destinados íntegramente a equipamiento de ataque contra incendios:

 

Motobombas de alta y baja presión.

 

Cubiertas nuevas para camiones forestales.

 

Mangas y lanzas de última generación. Estos fondos tienen un plazo de ejecución de cuatro meses una vez firmado el convenio, lo que garantiza que el equipamiento llegue rápidamente al cuartel.

 

Tecnología que salva vidas: La cámara térmica

 

De manera complementaria, el Municipio de Esquel hizo efectiva la donación de una cámara térmica, una herramienta de élite que muy pocos cuarteles en el país poseen. Este dispositivo permite a los bomberos "ver" en condiciones de visibilidad nula, como en el interior de viviendas colmadas de humo.

 

"Es fundamental para la seguridad del bombero. Con esta cámara pueden detectar focos de calor, movimientos o cuerpos de personas atrapadas que, de otra manera, sería imposible visualizar", destacaron desde el cuerpo activo. A este aporte se sumarán en marzo tres equipos de respiración autónoma adicionales, también financiados por la comuna.

 

Un cuartel mejor posicionado

 

Desde la Asociación de Bomberos expresaron su profundo agradecimiento al intendente Taccetta y a su equipo de secretarios por "cuidarles la espalda". Según indicaron, aunque el personal ha sido sumamente cuidadoso durante los recientes incendios, el deterioro del material de uso diario es inevitable.

 

Con este nuevo flujo de equipamiento, tanto internacional como local, el cuartel de Esquel queda en una posición de privilegio y mayor seguridad para enfrentar futuras emergencias y proteger a toda la comunidad.
 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Plaza del Cielo: "Fruto de la educación pública"
2
 Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario
3
 Plaza del Cielo: "La primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina"
4
 Cuba: interceptaron una embarcación civil de Estados Unidos y mataron a cuatro tripulantes
5
 Accidente en Ruta 40: Chocaron un auto y una camioneta
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -