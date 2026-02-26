23°
Salud preventiva: SEROS realizará jornadas de concientización y testeo de VPH

En el marco de la Semana de Concientización sobre el VPH, el ISSyS brindará charlas y testeos en hospitales y dependencias policiales. Es una herramienta clave para prevenir el cáncer de cuello uterino con resultados inmediatos.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS), a través de su obra social SEROS, desarrollará jornadas especiales durante la Semana de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH), reforzando su política de prevención y detección temprana del cáncer de cuello uterino.

 

Las actividades incluirán charlas informativas, instancias de capacitación y la posibilidad de realizar el autotest gratuito de VPH, una herramienta sencilla, rápida y confidencial que permite detectar el virus antes de que se desarrollen lesiones de riesgo.

 

Cronograma de las jornadas

 

El cronograma previsto a desarrollar es el siguiente:

 

3 de marzo – Nuevo Hospital María Humphreys Abraham Mathews N° 1160, Trelew.
4 de marzo – Jefatura de Policía del Chubut Mitre N° 551, Rawson.
5 de marzo – Unidad Regional de Policía de Trelew San Martín N° 436, Trelew.

 

Las jornadas se iniciarán a las 8 horas y están dirigidas a mujeres afiliadas a SEROS de entre 30 y 65 años de edad.

 

 

Cómo se realizará el procedimiento

 

Durante la jornada, las afiliadas podrán acceder al proceso completo de autotest, que se llevará a cabo de manera presencial en los puntos de referencia que se dispondrán en cada organismo mencionado.

 

Las afiliadas podrán registrar sus datos, aceptar el consentimiento informado y realizar el autotest en el mismo momento, con acompañamiento del equipo técnico capacitado de SEROS, agilizando los tiempos y facilitando el acceso a la práctica.

 

Condiciones previas

 

Es importante recordar que aquellas mujeres que soliciten el test deben cumplir con condiciones previas para que la prueba tenga alta eficacia: No se debe estar bajo tratamiento ginecológico, evitar relaciones sexuales 48 horas antes de la realización del test, además no puede realizarse 48 horas antes o después de la menstruación ni durante la misma.

 

Con esta iniciativa el ISSyS reafirma su compromiso con la salud preventiva, acercando herramientas concretas de cuidado y promoviendo el acceso equitativo a estudios fundamentales para la salud de sus afiliadas en toda la provincia.

 

