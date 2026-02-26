Los mas chicos disfrutaron del arte en la inauguración de la Plaza del Cielo

Las infancias también tuvieron su lugar protagónico en las celebraciones por el aniversario de la ciudad. A través de una iniciativa de la Coordinación de Primera Infancia municipal, se montó un espacio de arte y recreación que permitió a los más pequeños disfrutar de una tarde diferente, lejos de los juegos tradicionales.

Fomentar la imaginación

Rosana, coordinadora del área, explicó que la propuesta surgió con la idea de ofrecer una alternativa cultural. "Armamos un espacio de arte con el personal auxiliar de los jardines para que los nenes puedan aprovechar el arte, disfrutar la tarde y recrear desde otro lugar. Verlos sentados en el piso, en los atriles, con témperas y marcadores es hermoso; el arte les permite imaginar", destacó.

La jornada se vivió con un clima festivo que incluyó sorteos de mochilas, kits escolares, bicicletas, monopatines y pelotas, reforzando el carácter de celebración comunitaria.

Una propuesta con continuidad

Debido a la excelente respuesta de las familias y el pedido de los vecinos, el municipio evalúa que esta alternativa no sea un evento aislado. "Muchas familias nos pidieron hacerlo todos los fines de semana. Estamos viendo la alternativa de ofrecer este espacio gratuito en la Plaza del Cielo para que todos lo puedan aprovechar", adelantó la coordinadora.

Apoyo municipal

Rosana subrayó que la gratuidad de la actividad es posible gracias a la decisión política del Ejecutivo local: "El intendente apuesta a estas cosas y los materiales los pone el municipio. Es todo en forma gratuita para todos los niños de Esquel". La intención es potenciar estos rincones creativos para que se conviertan en un punto de encuentro habitual para las familias esquelenses.