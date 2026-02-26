De La Voz Argentina a la Patagonia: Santiago Fiuri se presenta en la Comarca

El cantautor cordobés Santiago Fiuri se presenta este jueves en la Casa del Bicentenario de El Bolsón con un formato íntimo de guitarras, bombo y canciones. En el marco de su gira patagónica, el artista llega con material propio, reversiones y el nuevo lanzamiento junto a Los Tekis.

“Feliz de estar acá, conocer la Casa del Bicentenario, que la venía siguiendo por redes, y ahora volver a El Bolsón para cantar mis canciones me pone muy contento”, expresó en diálogo con Red43 Comarca Andina.

Show íntimo con canciones propias y nueva música

El concierto comienza a las 21 horas y será en formato trío, junto a Simón Pérez y Ramiro Soler. La propuesta combina canción de autor, indie pop y raíces folklóricas, en una puesta cercana al público.

Uno de los momentos centrales de la noche será la interpretación de “Todo va a estar bien”, su colaboración con Los Tekis, grupo jujeño referente del folklore festivo y del carnaval norteño.

“Es la canción que más ganas tengo de cantar”, contó Fiuri, quien explicó que el tema nació de encuentros en festivales y conversaciones sobre la incertidumbre y el camino de la música. La producción se realizó de manera compartida entre Jujuy y Córdoba, y el videoclip (filmado entre pruebas de sonido en plena temporada de festivales) se estrenará próximamente.

El impulso de La Voz Argentina

Fiuri también repasó el impacto que tuvo su paso por La Voz Argentina en 2021. “Fue una escuela intensa. Aprendimos desde técnica vocal hasta interpretación y manejo del escenario”, señaló.

Tras el programa, lanzó su proyecto solista y comenzó a girar por distintas provincias e incluso por Chile. “Mucha gente que hoy compra una entrada me conoció ahí. Es fuerte darse cuenta de que las canciones llegan a lugares que uno no imagina”, afirmó.

Gira por la Patagonia

La presentación en El Bolsón es la primera de tres fechas en la cordillera. Luego continuará en "Fidela" (Lago Puelo) y cerrará el recorrido en en Bariloche.

Las entradas tienen un valor accesible y pueden adquirirse en boletería. El artista remarcó especialmente la importancia de los espacios culturales públicos y del encuentro directo con la comunidad. “La música se tiene que compartir”, resumió.

Con una propuesta sensible, cercana y atravesada por el paisaje, Santiago Fiuri trae a la Patagonia un espectáculo donde la canción es protagonista y el vínculo con el público ocupa el centro de la escena.

O.P.