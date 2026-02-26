Fines de febrero: El clásico contraste entre mañana fresca y tarde cálida

El clima en la Comarca Andina este jueves 26 de febrero presenta una de esas jornadas que cambian de carácter con el correr de las horas. La mañana comienza fresca y algo nublada, pero hacia la tarde el ambiente se vuelve más templado, con un interesante ascenso de temperatura y condiciones ideales para actividades al aire libre.

Según el pronóstico, no se esperan lluvias durante toda la jornada y el viento soplará desde el oeste con intensidad leve a moderada.

Cómo estará el tiempo hoy en la Comarca Andina

Durante la mañana, la temperatura ronda los 12°, con cielo algo nublado y viento leve del oeste. Sin embargo, en las primeras horas el termómetro puede ubicarse incluso cerca de los 10°, especialmente alrededor de las 8. Con el avance del día, el cielo alternará entre sol y nubes y la temperatura irá en aumento.

Al mediodía y primeras horas de la tarde se alcanzarán valores cercanos a los 22°, aunque la sensación térmica puede ubicarse por encima, especialmente cuando el sol se imponga entre las nubes. Hacia las 17, el termómetro podría tocar los 25°, con viento moderado del oeste y ráfagas que aportarán algo de movimiento en zonas abiertas.

Por la noche, el ambiente volverá a tornarse más fresco, con temperaturas en torno a los 15 o 16° y cielo parcialmente nublado. El viento disminuirá su intensidad y no se prevén cambios importantes en las condiciones generales.

Efeméride del 26 de febrero: Día Mundial del Pistacho

Cada 26 de febrero se celebra el Día Mundial del Pistacho, uno de los frutos secos más valorados en la gastronomía internacional. Además de su sabor característico, el pistacho es reconocido por sus propiedades nutricionales: aporta proteínas vegetales, vitaminas del complejo B y minerales como fósforo, magnesio y potasio.

Está considerado uno de los frutos secos con menor contenido calórico y con efecto saciante, por lo que suele incorporarse en dietas equilibradas. También se le atribuyen beneficios en la regulación del colesterol y de la glucosa en sangre. Su cultivo requiere paciencia: la planta puede tardar hasta siete años en producir frutos, lo que explica su valor en el mercado.

