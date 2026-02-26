Los números detrás de la Fiesta del Lúpulo 2026: ¿Cuánto invirtió El Bolsón en los artistas nacionales?

Con el predio ya desmontado y la ciudad en su ritmo habitual, la 48° Fiesta Nacional del Lúpulo sigue generando repercusiones en El Bolsón. Esta vez, no por los shows ni por la convocatoria, sino por el balance económico presentado por el intendente Bruno Pogliano, quien confirmó un saldo positivo preliminar y defendió el esquema de autofinanciamiento del evento.

Más de 100.000 personas y ocupación plena

Según datos oficiales, más de 100.000 personas pasaron por el predio durante las cuatro noches. El fin de semana largo registró ocupación turística prácticamente plena, en línea con lo que suele ocurrir cada año en el marco de la Fiesta Nacional del Lúpulo.

Desde el Ejecutivo remarcaron que el evento permitió “estirar la temporada” y generar movimiento económico en hotelería, gastronomía y comercio. La estimación oficial habla de un derrame superior a los $2.000 millones en la localidad y la Comarca Andina.

Los números: ingresos, gastos y saldo

El balance preliminar informado indica:

Ingresos: $504.427.280

Egresos: $423.832.728

Saldo estimado: cerca de $70 millones

Pogliano sostuvo que la fiesta “no le salió un centavo a los contribuyentes” y que se autofinanció a través de licitaciones, venta de espacios, bingo, sponsors y publicidad.

Entre los ingresos más importantes se encuentran:

$148 millones aportados por puesteros mediante licitación

$144 millones generados por el bingo (con 5.765 cartones vendidos, cifra récord)

Aportes de Lotería y empresas provinciales

Aún restan imputar algunos costos vinculados a horas extras y materiales, por lo que el resultado final podría ajustarse.

Cuánto costaron los shows principales

Durante la conferencia, el jefe comunal detalló públicamente los valores aproximados de los artistas nacionales que encabezaron la grilla:

Emanero : alrededor de $124 millones de caché.

La Beriso : un monto que, según indicó, no baja de los $80 millones. En este caso, el caché fue cubierto íntegramente por cerveceros.

Nonpalidece: cerca de $30 millones.

A estos montos deben sumarse viáticos, exigencias técnicas y costos operativos asociados a cada presentación.

Además, el escenario principal implicó una inversión cercana a los $90 millones, a lo que se agregan gastos de transmisión televisiva, infraestructura técnica y adecuación del predio.

Operativo y organización

El Ejecutivo subrayó que no se registraron incidentes de gravedad y valoró el trabajo conjunto con policía, hospital y bomberos. La transmisión en vivo por Canal 10 Río Negro amplificó el alcance provincial del evento.

Además, se confirmó que el premio mayor del bingo (un terreno escriturado) y una de las líneas principales quedaron en manos de vecinos de Villegas.

La discusión que viene

El propio intendente adelantó que ya comenzaron conversaciones para la edición 2027, lo que muestra que la planificación empieza cada vez más temprano.

Con la vara alta en convocatoria y cifras, el desafío ya no es solo organizar una fiesta masiva, sino sostener su equilibrio económico sin que el riesgo recaiga, directa o indirectamente, en las cuentas públicas.

