El boxeo vuelve a Esquel: Milagro González peleará por el cinturón "AMBAPA" ante su público

En una conferencia de prensa encabezada por el subsecretario de Deportes, Hernán Maciel, y el reconocido entrenador Rodrigo Peláez, se presentó oficialmente el festival que traerá de regreso el pugilismo a la ciudad. La velada contará con un total de siete peleas y la participación de diversas escuelas de boxeo locales.

Un regreso esperado

Hernán Maciel expresó su satisfacción por recuperar la disciplina para el calendario deportivo municipal: "Estamos muy contentos de lograr que vuelva el boxeo a nuestra ciudad. Estamos trabajando en conjunto con la Comisión Municipal de Boxeo para que sea una gran fiesta con precios bien populares, para que toda la familia pueda acercarse", destacó el funcionario.

El debut de una campeona en casa

Por su parte, Rodrigo Peláez subrayó la importancia de este festival, que tendrá como plato fuerte la presentación de Milagros González. A pesar de su exitosa trayectoria, que incluye un título nacional en los Juegos Evita y más de 30 combates, González nunca había peleado profesionalmente en Esquel.

"Surgió la idea de que el boxeo regrese porque sabemos que la gente siempre colma el gimnasio. Queremos hacer una propuesta seria y atractiva, especialmente para presentar a Milagro ante su público", explicó Peláez. La boxeadora local se medirá ante Nazarena Rocca, representante del "Team Arévalo" de Rawson, en una contienda donde estará en juego el prestigioso cinturón AMBAPA de los 54 kilos.

Convocatoria abierta

Desde la organización confirmaron que se han cursado invitaciones a todas las escuelas de boxeo que funcionan en Esquel para que sus pupilos formen parte de la cartelera. "Todos están muy expectantes de lo que pueda pasar este viernes 13. Esperamos tener participación de cada una de las escuelas y que el gimnasio vuelva a estar lleno como en las mejores épocas", concluyó Peláez.