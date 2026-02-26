Tobías Mario mantiene el sueño de participar en el Mundial de Atletismo

El tiempo se acaba. Es cierto que hay entidades que ya comprometieron su aporte, pero es mucha la plata que necesita el joven chubutense Tobías Didier Mario (recordemos que Mario es su apellido) para participar en el del Campeonato Mundial de Atletismo para Atletas con Síndrome de Down que tendrá lugar desde 13 al 19 de junio de este año en Sofía, Bulgaria.

No es la primera vez que participa de un torneo internacional. De hecho, ha tenido resultados por demás increíbles.

Claro que para el Mundial, necesita el apoyo de todos y todas, ya que por mínimo que sea el aporte todo suma.

Dicen que las bolsas de papas se llenan de a una. Pero también es cierto que el tiempo urge y no mucho tiempo para gestionar.

Su madre Viviana no quiere que su hijo pierda el sueño de participar de este mundial y para ello emitió la siguiente nota que compartimos, donde al pie de la misma aparece un número de teléfono para cualquier tipo de consulta.

La misiva dice lo siguiente:

Asunto: Solicitud de Apoyo Económico para participar del Campeonato Mundial de Atletismo para Atletas con Síndrome de Down.

Estimado/s,

Mi nombre es Tobias Didier Mario, DNI 44.410.812, soy atleta de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), oriundo de la ciudad de Trelew, provincia de Chubut y tengo el enorme orgullo de haber sido convocado para integrar la Selección Nacional de Atletismo para Atletas con Síndrome de Down, que representará a Argentina en el Campeonato Mundial a disputarse del 13 al 19 de junio de 2026 en Sofía, Bulgaria.

Como para cualquier deportista, esta convocatoria es un sueño hecho realidad y un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y el amor que le tengo a este deporte. Me llena de orgullo tener la posibilidad de vestir los colores de mi país y representarlo internacionalmente.

Sin embargo, además de la preparación deportiva, debo afrontar un importante desafío económico. Para hacer posible este viaje, necesito cubrir los gastos de pasajes (USD 2.360), inscripción y alojamiento (USD 1.050) y viáticos del entrenador (USD 1.450), lo cual representa un costo total aproximado de $7.300.000, siendo este monto sumamente elevado para afrontar por mi familia.

Por ello, recurro con humildad a personas solidarias como Uds. para alcanzar esta posibilidad y con su ayuda poder estar presente en este evento internacional que no solo representa una competencia, sino una oportunidad de crecimiento y superación personal que sirve como ejemplo inclusión para toda la sociedad.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a través de los siguientes medios:

Banco del Chubut CBU: 0830001033007203420019

Mercado Pago Alias: tobi.mario.2022

Desde ya, muchas gracias por leerme y por cualquier forma de apoyo que me puedan brindar.

Muy agradecido. Tobias Didier Mario

Celular +54 9 280 4395860