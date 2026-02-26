El crucero Celebrity Equinox concretó su sexta recalada de la temporada en Chubut

En el marco de la continuidad de la temporada de cruceros que se desarrolla en Chubut, este miércoles arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Celebrity Equinox.

La embarcación, de 317 metros de eslora, amarró minutos después de las 8 de la mañana sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de Punta Arenas, Chile, con 2.774 pasajeros y 1.215 tripulantes a bordo.

Durante su permanencia en la ciudad del Golfo Nuevo -prevista hasta las 17:30 horas- los visitantes podrán recorrer los principales atractivos turísticos de la zona y disfrutar de la oferta de servicios que brinda el destino. Posteriormente, el buque continuará su itinerario con destino a Punta del Este, Uruguay.

Este arribo constituye la sexta recalada del Celebrity Equinox en la provincia durante la actual temporada, restando aún una última visita programada para el próximo 11 de marzo.

Estas acciones se enmarcan en la política que impulsa el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, orientada a fortalecer la actividad turística y portuaria como ejes estratégicos para el desarrollo productivo provincial.

R.G