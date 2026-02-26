19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Chubut
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

El crucero Celebrity Equinox concretó su sexta recalada de la temporada en Chubut

La embarcación arribó a Puerto Madryn este miércoles con más de 2.700 pasajeros, en el marco del sostenido movimiento de cruceros que impulsa la provincia. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

En el marco de la continuidad de la temporada de cruceros que se desarrolla en Chubut, este miércoles arribó a Puerto Madryn el buque de pasajeros Celebrity Equinox.

 

La embarcación, de 317 metros de eslora, amarró minutos después de las 8 de la mañana sobre el lado norte del Muelle Comandante Luis Piedra Buena, proveniente de Punta Arenas, Chile, con 2.774 pasajeros y 1.215 tripulantes a bordo.

 

 

 

Durante su permanencia en la ciudad del Golfo Nuevo -prevista hasta las 17:30 horas- los visitantes podrán recorrer los principales atractivos turísticos de la zona y disfrutar de la oferta de servicios que brinda el destino. Posteriormente, el buque continuará su itinerario con destino a Punta del Este, Uruguay.

 

Este arribo constituye la sexta recalada del Celebrity Equinox en la provincia durante la actual temporada, restando aún una última visita programada para el próximo 11 de marzo.

 

Estas acciones se enmarcan en la política que impulsa el gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, orientada a fortalecer la actividad turística y portuaria como ejes estratégicos para el desarrollo productivo provincial.

 

 

R.G

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Indignante: Fueron al mirador más visitado y dejaron marcas que generan repudio
2
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
3
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
4
 Plaza del Cielo: "Fruto de la educación pública"
5
 Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -