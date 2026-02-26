Continúa el combate contra los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

Desde Villa Futalaufquen informaron que se mantiene el despliegue sostenido para enfrentar los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Alerces. En la zona Sur, con dos bases operativas instaladas en el paraje Los Cipreses, se avanza sobre el foco denominado La Tapera bajo la coordinación del Comando Unificado integrado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Chubut.

En paralelo, brigadistas trabajan para contener los focos activos del incendio Puerto Café, en la zona Norte del área protegida, con el objetivo de evitar nuevos focos secundarios que puedan afectar sectores de vegetación aún no alcanzados por el fuego.

Las cuadrillas cuentan con el apoyo de embarcaciones facilitadas por guías de pesca y pobladores para el traslado en áreas de difícil acceso, además de maquinaria vial destinada a la apertura de cortafuegos. El operativo se complementa con un importante despliegue aéreo gestionado por la AFE, que incluye aviones hidrantes AT 802 y AT 802 Fire Boss, junto con helicópteros Bell 407 que realizan descargas de agua sobre los sectores más comprometidos.

Debido a la actividad aérea, se encuentra restringido el uso náutico en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande–Futaleufú cercanos al incendio. También se solicita extrema precaución al circular por las rutas 71 y 259, donde los móviles de emergencia tienen prioridad de paso y la velocidad máxima dentro del parque es de 40 km/h.

Desde el Comando Operativo destacaron el acompañamiento de vecinos y pobladores de la zona de Los Cipreses, que colaboran con espacios para el despliegue logístico y asistencia al personal. Asimismo, participan fuerzas nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina, junto a brigadas provinciales, bomberos voluntarios y organismos técnicos.

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las medidas de prevención en un contexto regional de riesgo crítico de incendios.

R.G.