19°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Jueves 26 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad Incendio Activo
26 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Continúa el combate contra los incendios en el Parque Nacional Los Alerces

Con un operativo conjunto entre Nación y Provincia, continúan las tareas para contener los focos La Tapera y Puerto Café. Trabajan brigadistas, medios aéreos y maquinaria pesada.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Desde Villa Futalaufquen informaron que se mantiene el despliegue sostenido para enfrentar los incendios forestales que afectan al Parque Nacional Los Alerces. En la zona Sur, con dos bases operativas instaladas en el paraje Los Cipreses, se avanza sobre el foco denominado La Tapera bajo la coordinación del Comando Unificado integrado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE), la Administración de Parques Nacionales y el Gobierno de Chubut.

 

En paralelo, brigadistas trabajan para contener los focos activos del incendio Puerto Café, en la zona Norte del área protegida, con el objetivo de evitar nuevos focos secundarios que puedan afectar sectores de vegetación aún no alcanzados por el fuego.

 

 

 

Las cuadrillas cuentan con el apoyo de embarcaciones facilitadas por guías de pesca y pobladores para el traslado en áreas de difícil acceso, además de maquinaria vial destinada a la apertura de cortafuegos. El operativo se complementa con un importante despliegue aéreo gestionado por la AFE, que incluye aviones hidrantes AT 802 y AT 802 Fire Boss, junto con helicópteros Bell 407 que realizan descargas de agua sobre los sectores más comprometidos.

 

Debido a la actividad aérea, se encuentra restringido el uso náutico en el Embalse Amutui Quimey y en sectores del Río Grande–Futaleufú cercanos al incendio. También se solicita extrema precaución al circular por las rutas 71 y 259, donde los móviles de emergencia tienen prioridad de paso y la velocidad máxima dentro del parque es de 40 km/h.

 

 

 

Desde el Comando Operativo destacaron el acompañamiento de vecinos y pobladores de la zona de Los Cipreses, que colaboran con espacios para el despliegue logístico y asistencia al personal. Asimismo, participan fuerzas nacionales como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional Argentina, Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina, junto a brigadas provinciales, bomberos voluntarios y organismos técnicos.

 

Las autoridades reiteraron el pedido a la comunidad de mantenerse informada a través de los canales oficiales y respetar las medidas de prevención en un contexto regional de riesgo crítico de incendios.

 

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El Telebingo Chubutense premió a varios vecinos de Esquel
2
 En imágenes: así fue la noche aniversario de Esquel
3
 Plaza del Cielo: "Fruto de la educación pública"
4
 Esquel brilló con sus representantes en el tradicional desfile de aniversario
5
 Plaza del Cielo: "La primera plaza adaptada a la diversidad funcional en toda la República Argentina"
1
 Nahuelpán se suma a los 120 años de Esquel con un gran curanto y turismo de experiencia
2
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
3
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
4
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
5
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -