18°
21°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad
27 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Un proyecto propone transformar la cabeza del langostino en alimento para animales

Está en estudio en el CENPAT. Representa el 50 por ciento del total de peso del marisco y se generan 30 mil toneladas anuales. Contiene proteínas de alta calidad y minerales esenciales. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Durante el procesamiento del langostino en las plantas pesqueras, la cabeza suele ser descartada porque el principal producto comercial es la cola. Sin embargo, la cabeza representa cerca del 50 por ciento del peso total del langostino y contiene proteínas de alta calidad, minerales esenciales y otros compuestos bioactivos con gran potencial nutricional. En Puerto Madryn se generan aproximadamente 30 mil toneladas anuales de este subproducto, lo que abre una oportunidad estratégica para desarrollar soluciones innovadoras que permitan aprovechar plenamente sus propiedades.

En este contexto, el investigador y actual director del CESIMAR, Augusto Crespi, impulsa la creación de una empresa de base tecnológica denominada Shrimp Solutions. El proyecto busca transformar las cabezas de langostino en un pellet seco de alto valor nutricional destinado a la producción animal, a través de un proceso biotecnológico que preserva sus cualidades originales y permite su conservación sin necesidad de cadena de frío.

“Actualmente existen centros que entierran estos desechos mediante landfarming. Si bien es una solución posible, el volumen generado cada temporada brinda la oportunidad de desarrollar alternativas con mayor valor agregado”, explica Crespi, quien agrega que “nos propusimos aplicar ciencia y tecnología para estabilizar rápidamente la materia prima y evitar su degradación, logrando un producto seco, de bajo volumen y fácil almacenamiento”.

La iniciativa fue seleccionada por el Gobierno de la Provincia del Chubut y financiada a través de los Proyectos Federales de Innovación (PFI) del COFECYT, lo que permitirá adquirir equipamiento a escala industrial para la puesta en marcha de una planta piloto.

“Shrimp Solutions se enmarca en el concepto de Economía Azul, ya que promueve el desarrollo de productos biotecnológicos a partir de recursos marinos y revaloriza subproductos de la industria pesquera. Queremos demostrar que es posible aplicar innovación científica para desarrollar soluciones productivas de alto valor nutricional, generando empleo y fortaleciendo el desarrollo sostenible de Puerto Madryn y la Patagonia”, concluye Crespi

 






 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Rechazan pedido de la exministra Huichaqueo: seguirá siendo trasladada en patrulleros
5
 Milei apuntó a Aluar en medio de la polémica por precios y cierres
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -