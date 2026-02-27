18°
27 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Avanza la investigación por presuntos daños ambientales en el Cerro La Torta

La Fiscalía de Esquel avanza en la investigación por presuntos daños ambientales en el Cerro La Torta, tras la denuncia del intendente Matías Taccetta basada en un relevamiento presentado por AMET.
La fiscal de Esquel, Cecilia Bagnato, confirmó que se encuentra en marcha la investigación tras la denuncia presentada por el intendente Matías Taccetta, vinculada a una presentación de la Asociación de Montañistas de Esquel y Trevelin (AMET).

 


La denuncia hace referencia a presuntos hechos ocurridos en el sector del Cerro La Torta, donde -según AMET- se habría constatado tala de especies nativas, movimientos de suelo y desvío de cauces de agua en áreas consideradas de máxima protección ambiental.

 


Bagnato detalló que ya se dispusieron las primeras medidas investigativas. “Se empezó una investigación”, confirmo la fiscal y adelantó que envió al municipio un pedido de informes para determinar de quién es la jurisdicción de ese lugar. También solicitó un pedido a la Dirección de Bosques para que remitan la inspección que supuestamente realizaron en el sitio.

 


Además, indicó que ordenó entrevistas y que se encuentran en curso otras medidas probatorias para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

 


Recordemos que según la presentación de AMET se constató el uso de maquinaria pesada para ensanchar caminos en tierras fiscales. De acuerdo con la entidad, estas tareas tendrían como finalidad conectar el sector con el emprendimiento privado “Monte Bianco”.

 


Asimismo, se mencionan documentos firmados por “Yiyo” Simeón en los que manifestaría ser propietario de un refugio de uso público en la zona, con la intención de realizar mejoras estructurales y vincularlo al mencionado desarrollo privado.

 


Mientras se aguardan los informes oficiales solicitados por la Fiscalía, la investigación continúa en etapa preliminar, con el objetivo de determinar si existieron infracciones ambientales o responsabilidades penales en los trabajos denunciados.

 

