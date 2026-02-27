Acreditaron los sueldos de febrero para trabajadores municipales de El Bolsón

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de El Bolsón informó que este viernes 27 de febrero quedaron acreditados los haberes correspondientes al mes de febrero para los trabajadores municipales.

Según se comunicó oficialmente, el pago alcanza tanto al personal contratado como a los empleados de planta permanente.

Con la acreditación de los salarios, los trabajadores podrán disponer de sus haberes a través de los canales bancarios habituales.

O.P.