23°
26° 10°
Comarca Andina, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 27 de Febrero de 2026
RED43 comarca-andina sueldosEl BolsónMunicipales
27 de Febrero de 2026
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Acreditaron los sueldos de febrero para trabajadores municipales de El Bolsón

La Secretaría de Hacienda confirmó este viernes la acreditación de los haberes para el personal municipal. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Hacienda de la Municipalidad de El Bolsón informó que este viernes 27 de febrero quedaron acreditados los haberes correspondientes al mes de febrero para los trabajadores municipales.

 

Según se comunicó oficialmente, el pago alcanza tanto al personal contratado como a los empleados de planta permanente.

 

 

Con la acreditación de los salarios, los trabajadores podrán disponer de sus haberes a través de los canales bancarios habituales.

 

 

O.P.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 El legado del "Pato" Vidal sigue vivo: Su hijo volvió a abrir las puertas del local
2
 Golpe al narcomenudeo en Esquel: Desarticulan un punto de venta con modalidad "Kiosco" y "Delivery"
3
 "Unas palabras para volver": Habló el referente de la empresa de buceo tras la tragedia de Sofía Devries
4
 Rechazan pedido de la exministra Huichaqueo: seguirá siendo trasladada en patrulleros
5
 Milei apuntó a Aluar en medio de la polémica por precios y cierres
1
 Esquel se prepara para la inauguración de la renovada Plaza del Cielo
2
 Búsqueda urgente: desapareció en Esquel y piden colaboración a la comunidad
3
 Rodrigo Cardoso: "Crecer en Esquel es un orgullo y fruto del trabajo diario"
4
 El Gobierno nacional elimina aranceles al aluminio chino: un golpe para Aluar y la industria en Chubut
5
 El Jardín 4401 inicia el ciclo con vacantes en el turno mañana
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -