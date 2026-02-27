23°
Comarca Andina, Argentina
Viernes 27 de Febrero de 2026
27 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Lago Puelo abrió la convocatoria a Talleres Culturales 2026

Cultura de Lago Puelo lanzó los talleres 2026, con amplia respuesta de propuestas y actividades para todas las edades que comenzarán a partir de la primera semana de marzo.
La Dirección de Cultura de Lago Puelo lanzó la convocatoria para los talleres culturales 2026 y, según confirmó su titular, Graciela Huenchupan, la respuesta fue inmediata y superó las expectativas en los primeros días.

 

En diálogo con Red43 Comarca Andina, la funcionaria explicó que la convocatoria se lanzó la semana pasada y comenzó formalmente el lunes. “Ha habido muy buena respuesta en cuanto a los talleristas. En estos cuatro días hubo muchas propuestas para distintas edades”, contó.

 

Propuestas para todas las edades

La oferta incluye una amplia variedad de disciplinas artísticas y culturales: baile árabe para niños, tango, bombos legüeros, folclore y malambo, entre otras.

 

“Está bastante completo el espacio”, señaló Huenchupan, quien remarcó que el equipo de Cultura ya se encuentra realizando entrevistas a los talleristas y preparando el material de difusión para redes sociales.

 

 

Los flyers con la información de cada taller (incluidos días, horarios y contactos) estarán disponibles en las redes oficiales del área de Cultura y de la Municipalidad.

 

Inicio sujeto a inscripciones

Si bien la intención es que los talleres comiencen la próxima semana, el inicio efectivo dependerá de que cada propuesta alcance el cupo mínimo de inscriptos. “Una vez que se completa el cupo mínimo, puede arrancar la profesora”, explicó la directora.

 

La información específica será brindada por cada tallerista, cuyos datos de contacto figuran en las piezas de difusión.

 

Espacios y modalidad

Los talleres se desarrollarán principalmente en la Casa de la Cultura, donde la atención presencial para consultas e inscripciones funciona de lunes a viernes, de 9 a 13 horas.

 

 

Además, quienes deseen presentar propuestas para dictar talleres en barrios podrán hacerlo a través del área de Desarrollo Social, que administra los centros comunitarios. También el Área de la Mujer dispone de espacios destinados a este tipo de actividades.

 

Cuota solidaria

La participación contempla una cuota solidaria de 25.000 pesos, destinada a cubrir insumos y materiales necesarios para el desarrollo de las actividades.

 

Por otra parte, Cultura mantiene un acuerdo de trabajo con el Centro de Formación y el Instituto Superior de Artes 814, que también ofrece talleres y capacitaciones. Las personas interesadas pueden consultar tanto en Cultura como en esas instituciones.

 

Desde el área municipal expresaron su expectativa de que este año se sumen más vecinos y vecinas a las propuestas culturales, consolidando espacios de formación y encuentro comunitario en Lago Puelo.

 

 

 

O.P.

 

