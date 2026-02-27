La Escuela Municipal de Natación comenzó sus inscripciones

El docente y coordinador de Natación, Diego Thuman explicó el mecanismo de inscripción para el sorteo de lugares en la Escuela Municipal de Natación, en el Natatorio Municipal.



“Ya está circulando en las redes y ya está impreso en el hall del Natatorio lo que son los QR para hacer la inscripción. Desde este martes pasado y hasta el próximo martes van a estar abiertas las inscripciones para todos aquellos que quieran ingresar al sorteo para tener un lugar en la Escuela Municipal de Natación.



Edades y requerimientos: “A partir de los 5 años hasta adultos mayores, la inscripción está dividida en turno mañana y turno tarde. Lo que siempre les pedimos es que se anoten en contraturno a lo que es el horario escolar, porque hay horarios que no coinciden con la escuela”.



La inscripción luego, tendrá una etapa de confirmación: “Una vez que realicemos las confirmaciones, que van a ser la semana que viene, del lunes al miércoles, particularmente el lunes, van a venir a confirmar todos aquellos que han ocurrido el año pasado en el horario de 10 de la mañana a 12 y de 18 a 20 horas, todos los que tienen entre 5 y 10 años. El martes por la mañana igual y el miércoles por la tarde de 18 a 20, al igual que el miércoles por la mañana y por la tarde, las edades comprendidas de 11 años a adultos mayores. 11, 12, adolescentes y adultos.



El comienzo de las actividades: “Una vez que tengamos toda la confirmación vamos a realizar el sorteo el día jueves, que ahí se va a poder publicar cuáles son los nuevos ingresantes al natatorio para dar inicio a las clases el día lunes 9 de marzo”.

