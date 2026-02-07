"Todavía falta todo febrero y marzo": El optimismo de los prestadores en Los Alerces

En medio de la compleja situación que atraviesa el Parque Nacional Los Alerces, los prestadores turísticos mantienen la esperanza de revertir el impacto negativo de las últimas semanas. Martín Valloggia, referente del camping "Los Maitenes", analizó las perspectivas para los meses de febrero y marzo, enfatizando la importancia de la responsabilidad comunicativa y el esfuerzo humano detrás del combate al fuego.

La esperanza de recuperar la temporada

Al ser consultado sobre la posibilidad de recuperar lo perdido en términos turísticos, Valloggia se mostró optimista pero cauteloso. "Ojalá que sí, sí, obviamente se puede recuperar, todavía falta todo el mes de febrero, todo el mes de marzo". Sin embargo, remarcó que para lograrlo es vital el manejo de la información: "Tenemos que ser muy precavidos con el tema de la información, eso le pedimos por favor a la gente que se dedica a comunicar, a influencers, periodistas de la zona, que tengan mucha precaución, que consulten".

El prestador insistió en la necesidad de verificar los datos con quienes habitan y trabajan en el parque: "Que consulten a los prestadores, que consulten a los pobladores, que llamen cómo estamos en la situación porque la temporada todavía no termina y seguimos remándola en esta situación que realmente nos agarró por adelantado".

"Superhéroes": El vínculo con los brigadistas

Valloggia destacó la convivencia diaria y el excelente vínculo con los equipos de combate que llegaron de distintos puntos del país. "Nosotros tenemos los brigadistas todos los días, un equipo espectacular, la gente de Misiones, la gente de Córdoba, vienen acá a consumir porque vienen al restaurante a comprar, a comer".

Como gesto de gratitud, los pobladores organizaron un agasajo especial: "Esta noche le hacemos un asado a la gente de Misiones porque ya el domingo se van y en forma de agradecimiento vamos a comer un asado. La verdad estos pibes, superhéroes, no son brigadistas, son superhéroes".

Acompañamiento institucional y gestión

Respecto a la respuesta del Estado, el responsable de "Los Maitenes" valoró la presencia constante en el territorio. "La verdad, yo nunca había visto tanta movida en la parte de lo que es provincia y nación. El presidente de Parque Nacional ha venido muchísimas veces y sigue estando y la verdad que eso es muy bueno". Según Valloggia, esta cercanía permite que el poblador sienta "que no están solos, que estamos bien acompañados".

Sobre la intervención del parque y la figura de Ariel Amthauer, expresó un fuerte respaldo basado en el conocimiento previo: "Ariel es un conocido, lo conocemos de muchos años, es un gran guardaparque y sobre todo un gran humano que vino, se quedó y está haciendo la fuerza para que esto se termine por todas". Finalmente, todas las expectativas están puestas en el factor climático: "Esperar la lluvia, que la semana que viene tenemos varios días de lluvia, así que eso va a estar muy bueno".

