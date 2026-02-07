Milei entrega el sable de San Martín a los Granaderos: un acto de fuerte carga simbólica

En una jornada marcada por el simbolismo patrio y la reivindicación de la tradición militar argentina, el presidente Javier Milei encabezará este sábado el acto central por el 213º aniversario de la Batalla de San Lorenzo. El evento, que tendrá lugar en las históricas barrancas del río Paraná, en la provincia de Santa Fe, será el escenario para la entrega formal del sable corvo del General José de San Martín al Regimiento de Granaderos a Caballo.

El regreso de la reliquia al territorio de su leyenda

La ceremonia, prevista para las 19:00 horas en el Campo de la Gloria, representa un hito inédito: por primera vez, el sable original del Libertador estará físicamente en San Lorenzo, el mismo suelo donde San Martín libró su única batalla en territorio argentino el 3 de febrero de 1813.

La pieza histórica fue retirada durante la mañana del sábado del Museo Histórico Nacional en San Telmo, bajo un estricto protocolo de seguridad, y trasladada hacia Santa Fe en un avión del Ejército Argentino. La decisión de restituir la custodia al Regimiento de Granaderos se formalizó a través del Decreto 81/2026, fundamentado en "razones de seguridad, respeto histórico e institucional".

Un acto cargado de mística militar

El cronograma del evento detalla que Milei será el único orador de la jornada. Tras el arribo del sable al predio —custodiado en un estuche especial por personal militar—, el Presidente avanzará hacia el centro del escenario para formalizar la entrega de la reliquia al jefe del Regimiento de Granaderos a Caballo, el teniente coronel Cristian Castellanos.

Acompañarán al mandatario una comitiva reducida que incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Defensa, Luis Petri; el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y el intendente local, Leonardo Raimundo. La Fanfarria Alto Perú musicalizará la ceremonia, que concluirá con un desfile de los granaderos con sus uniformes históricos frente al palco oficial.

Debate y aval judicial

El traslado no estuvo exento de controversia. La decisión oficial provocó la renuncia indeclinable de la directora del Museo Histórico Nacional, María Inés Rodríguez Aguilar, y motivó una presentación judicial por parte de descendientes de la familia Terrero (herederos de Manuela Rosas, quien donó el sable al Estado).

Sin embargo, la Justicia Federal rechazó la medida cautelar que buscaba frenar el movimiento. La jueza Macarena Marra Giménez recordó que el arma ya había permanecido bajo custodia de los Granaderos durante casi cinco décadas (entre 1967 y 2015) luego de haber sufrido dos robos en la década de 1960. El Gobierno sostiene que el Regimiento en Palermo cuenta con las medidas de seguridad y protocolos de preservación necesarios para resguardar la integridad del bien.

Con esta acción, el Gobierno busca dotar al traslado del sable de un fuerte componente simbólico, asociándolo directamente a la figura de San Martín como estratega militar y a la custodia del cuerpo que él mismo creó en 1812.

