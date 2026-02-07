Bariloche será sede del Primer Campeonato de Sapito en Argentina

La Patagonia guarda una costumbre eterna que atraviesa generaciones. No hacen falta estadios, árbitros, ni tecnología; alcanza simplemente con un lago planchado, una piedra chata y el impulso instintivo de lanzarla. Bajo esta premisa, Cerveza Patagonia convoca a vivir el Primer Campeonato de Sapito en Argentina, una iniciativa que busca convertir este juego en el Deporte Nacional Patagónico.

La competencia oficial y el jurado internacional

La cita es el sábado 14 de febrero, entre las 15 y las 19 horas, en Playa sin Viento, Lago Moreno, Circuito Chico, Bariloche. La conducción estará a cargo de @salvalacocina y contará con la participación de 16 jugadores seleccionados tras lograr un mínimo de 15 rebotes.

El jurado estará compuesto por tres integrantes, destacándose la presencia de Phill Bloxham (@stone_skimmer), quien viaja exclusivamente desde el Reino Unido para la jornada. Bloxham es un aficionado con un récord personal de 150 metros alcanzados. Los participantes competirán por premios que incluyen estadías en OVO Patagonia Chaltén.

Torneo Amateur y actividades para el público

Para aquellos aficionados mayores de 18 años que quieran desafiar sus habilidades, habrá un Torneo Amateur. La inscripción se realizará el mismo día entre las 15 y las 16:30 horas, y los dos mejores jugadores tendrán la oportunidad de sumarse al campeonato principal.

La jornada en la playa será ambientada por DJ Muveo de 17 a 19 horas, y contará con foodtrucks y barras para disfrutar de una cerveza fría frente al lago.

Cierre en la Cervecería y traslados gratuitos

Luego de la entrega de premios a los tres primeros puestos, la celebración se trasladará a las 19:00 horas a la Cervecería de Cerveza Patagonia, ubicada en el kilómetro 24.7 de Circuito Chico. Para facilitar el movimiento, la marca dispondrá de traslados gratuitos desde Playa Sin Viento hacia la Cervecería.

En el local donde nacen todas las variedades de la marca, se presentará la banda Los Militantes del Clímax, junto a un pop-up gastronómico del chef Juan Carranza. La noche concluirá con la musicalización de DJ Mag a partir de las 21:30 horas.

“Nos emociona vivir el primer Campeonato de Sapito de nuestro país, porque todos tenemos un recuerdo en el que alguna vez arrojamos una piedra al agua esperando que rebote mil veces. Creemos que ese juego simple y extraordinario resume los valores de la marca”, expresó Soledad Azarloza, directora de Cerveza Patagonia.

Para más información, los interesados pueden consultar la cuenta de Instagram @patagonia.bariloche.

T.B