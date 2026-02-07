10°
07 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Trevelin anunció el inicio de las inscripciones para los Talleres Culturales 2026

La Secretaría de Cultura y Educación confirmó que el período para anotarse se extenderá hasta el 28 de febrero. Con una amplia gama de disciplinas, el municipio busca fomentar la participación y el acceso para todos los vecinos.
Por Redacción Red43

Con el objetivo de fortalecer los espacios de expresión y participación comunitaria, la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes dio inicio al proceso de inscripción para los Talleres Culturales 2026. Esta propuesta, que busca alcanzar a vecinos de todas las edades, se consolida como un pilar para el aprendizaje y el intercambio cultural en la localidad.

 

Cronograma y lugar de inscripción

 

Los vecinos interesados en sumarse a las propuestas podrán inscribirse desde el 9 hasta el 28 de febrero. El trámite se realiza de manera presencial en el Centro Cultural Municipal (Avenida San Martín 339), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 13:00 horas.

 

Una propuesta para todas las edades

 

La Secretaría de Cultura y Educación ha diseñado para este año una cartelera diversa que abarca alternativas artísticas, educativas, musicales, recreativas y de danza. La propuesta ha sido cuidadosamente segmentada para cubrir los intereses y necesidades de toda la comunidad, incluyendo opciones específicas para niñas y niños, jóvenes, personas adultas y adultos mayores.

 

Desde el área municipal destacaron que estos talleres están pensados fundamentalmente como espacios de formación y recreación que buscan promover el acceso a la cultura en todos los niveles de experiencia, sin importar el conocimiento previo de los participantes. Por este motivo, se invita a toda la comunidad a acercarse para consultar la disponibilidad de cupos y la grilla de horarios, asegurando así un lugar en estos espacios de aprendizaje e intercambio.

 

"Estos talleres están pensados como espacios de formación y recreación para promover el acceso a la cultura en todos los niveles de experiencia", destacaron desde el área municipal, invitando a la comunidad a acercarse para consultar la disponibilidad de cupos y horarios.

 

Inicio de clases

 

Tras el cierre de las inscripciones en febrero, las actividades en las aulas y salones darán comienzo formalmente el lunes 2 de marzo. Quienes deseen conocer el listado completo de las disciplinas ofrecidas pueden acercarse directamente a la cartelera informativa ubicada en la sede cultural.

 

