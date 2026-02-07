10°
07 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Apoyo aéreo en los incendios: El rol del Batallón de Helicópteros de Asalto 601

El Capitán Guillermo Sánchez detalló el despliegue de las aeronaves BELL UH1H y BELL 407 en el operativo. Se enfocan en el traslado de personal a áreas críticas y el combate directo con helibaldes.
Por Redacción Red43

En el marco de las tareas de contención y combate de los incendios forestales, el apoyo aéreo se ha consolidado como un pilar fundamental para el éxito de las brigadas en terreno. Guillermo Sánchez, Capitán del Batallón de Helicópteros de Asalto 601, explicó el alcance del trabajo que realizan en coordinación directa con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

 

Transporte táctico y ahorro de energía

 

La utilización del modelo "BELL UH1H" cumple una misión crítica: el transporte de brigadistas hacia zonas de difícil acceso. Según explicó el Capitán Sánchez, el objetivo es que el personal pueda "llegar lo antes posible, sin gastar energías" y con todo el material necesario para la lucha directa contra las llamas. Esta capacidad de despliegue rápido permite que los combatientes inicien sus tareas con su capacidad física íntegra, algo vital en terrenos de alta complejidad geográfica.

 

Aeronaves BELL 407 y el sistema de helibaldes

 

El operativo cuenta además con dos aeronaves BELL 407, provenientes de la Sección de Montaña de Neuquén y la Sección de Montaña 8 de Mendoza. Si bien estos helicópteros pueden agilizar el movimiento de brigadistas cuando la masa de gente es numerosa, su función primordial es la lucha directa mediante el sistema de helibaldes. Estas unidades están abocadas específicamente a la descarga de agua sobre los focos ígneos activos, reforzando el trabajo que se realiza por tierra.

 

Logística de combustible y apresto operativo

 

Para mantener la continuidad de los vuelos, la logística en tierra es igual de exigente. Actualmente hay tres helicópteros brindando apoyo, respaldados por una infraestructura de abastecimiento móvil. Sánchez detalló que cuentan con un camión cisterna para el reabastecimiento en base, lo que les permite quedar en "apresto para el movimiento" de la tarde, momento en el que deben retirar a los brigadistas que fueron desplegados durante la mañana.

 

Complementariamente, el equipo dispone de una camioneta Ford 350 con combustible aeronáutico. Este vehículo liviano permite brindar apoyo fuera de la base principal, garantizando autonomía operativa cuando las aeronaves deben desplazarse a otros lugares estratégicos de la zona de emergencia.

 

T.B

 

