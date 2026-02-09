La semana comienza con chaparrones y descenso térmico

Tras un fin de semana marcadamente veraniego (sobre todo con un sábado que invitó a ríos, lagos, senderos y encuentros al aire libre), el inicio de la semana propone un cambio de ritmo: lluvias intermitentes, descenso térmico y viento del oeste que vuelve a poner el foco en el comportamiento del fuego en la zona.

Es importante recordar que desde el 5 de enero, la Comarca convive con incendios que marcan a fuego (literal y simbólicamente) este verano. El incendio de Puerto Patriada, que supo tener dimensiones preocupantes, fue declarado contenido en un 85%, un dato que trajo alivio y permitió, poco a poco, recuperar cierta normalidad. Sin embargo, el foco de Cholila, mantiene encendidas las alertas.

Pronóstico del día: lunes con lluvias aisladas y viento protagonista

El Servicio Meteorológico anticipa para este lunes 9 de febrero una jornada inestable, con lluvias aisladas durante gran parte del día y chaparrones por la tarde.

Resumen por tramos del día en la Comarca Andina:

Mañana: Lluvias aisladas | 12 °C | Viento del oeste entre 32 y 41 km/h | Ráfagas de hasta 69 km/h | Probabilidad de precipitación: 10 a 40%

Tarde: Chaparrones | Máxima cercana a los 15 °C | Viento del oeste, con intensidades de 42 a 50 km/h | Ráfagas entre 51 y 59 km/h

Noche: Lluvias aisladas | 14 °C | Viento del sudoeste, de 23 a 31 km/h

Evolución hora por hora

Por su parte, pronósticos alternativos, marcan lluvias débiles durante la mañana, con acumulados bajos pero persistentes. Entre las 8 y las 11 se esperan precipitaciones leves, cielo cubierto a parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 14 y 16 grados.

Hacia el mediodía, el cielo comenzará a presentar nubes y claros, con una mejora temporaria y temperaturas en ascenso:

18 °C a las 12 hs

Hasta 20 °C cerca de las 17 hs

El índice UV alcanzará valores altos a muy altos entre las 12 y las 15 horas, por lo que se recomienda protección solar si hay actividades al aire libre, incluso en un día sin pleno sol.

Por la tarde, el viento del oeste se intensificará, con ráfagas que podrían superar los 55 km/h, antes de disminuir gradualmente hacia la noche.

Situación de los incendios

Puerto Patriada: contenido al 85%

El parte oficial del domingo 8 de febrero (Parte N°39) confirma que el incendio en Puerto Patriada se mantiene contenido en un 85%, aunque con sectores activos que requieren vigilancia permanente.

Sector Arroyo El Blanco: activo en todo su perímetro

Reactivaciones registradas en Daher, La Burrada y El Coihue debido al aumento del viento

93 personas trabajan en el operativo

Medios aéreos operaron sobre los sectores con mayor actividad

Las tareas continúan enfocadas en recorridos, detección de puntos calientes, refuerzo de líneas cortafuegos y enfriamientos, especialmente en las zonas donde el viento favoreció reactivaciones.

Cholila: incendio activo en la desembocadura del Río Tigre

Más lejos del centro de la Comarca, pero no fuera de la preocupación, el incendio en la desembocadura del Río Tigre, en Lago Cholila, continúa activo, con especial actividad en la cabeza del fuego hacia el flanco izquierdo.

Personal especializado fue helitransportado

Operan aviones anfibios, hidrantes y helicópteros con helibalde

El aumento del viento obligó al repliegue del personal durante el domingo

La zona más activa es de difícil acceso por la pendiente y la altura

Para este lunes se prevé el reingreso de brigadistas para reforzar líneas cortafuegos y coordinar lanzamientos aéreos en los sectores críticos.

Entre la normalidad y la alerta: frágil equilibrio

Las últimas semanas trajeron una sensación de recuperación. Actividades retomadas, visitantes circulando y una vida cotidiana que intenta volver a su cauce. Pero el clima y el fuego recuerdan que el equilibrio sigue siendo frágil.

El viento, aun con lluvias aisladas, puede jugar en contra. Por eso, se insiste en la responsabilidad de no hacer fuego, no arrojar colillas, y respetar indicaciones.

La Comarca Andina inicia una nueva semana con el cielo cambiante, el paisaje resiliente y una comunidad que aprendió (una vez más) que convivir con la naturaleza implica también cuidarla, incluso cuando parece volver la calma.

O.P.