09 de Febrero de 2026
Trevelin celebró 135 años de legado galés con un emotivo homenaje en la Piedra Holdich

La Municipalidad y la Asociación Galesa conmemoraron el arribo de las primeras familias al Valle 16 de Octubre, destacando la fortaleza histórica y el valor de la identidad pluricultural local. 
Escuchar esta nota

En una jornada marcada por la emoción y el respeto a las tradiciones, la comunidad de Trevelin se reunió en la histórica Piedra Holdich para conmemorar el 135° aniversario de la llegada de las primeras familias galesas al Valle 16 de Octubre. El acto recordó aquel 7 de febrero de 1891, cuando los grupos liderados por Martín Underwood y Edward Jones iniciaron el poblamiento estable de la zona, enfrentando los desafíos de un territorio virgen.

 

La ceremonia contó con la presencia de autoridades municipales, descendientes de pioneros y vecinos, quienes compartieron un espacio de reflexión sobre los orígenes de la colonia y la importancia de mantener viva la memoria colectiva que forjó el presente de la región.

 

Durante el encuentro, el Honorable Concejo Deliberante declaró las actividades de Interés Municipal y Cultural, subrayando el valor histórico de este aniversario.

 

El secretario de Cultura y Educación, Gustavo de Vera, ofreció un discurso basado en relatos históricos donde trazó un paralelismo entre las dificultades de los primeros pobladores y la realidad actual. En sus palabras, recordó que los incendios también acecharon a los pioneros en los inicios del valle, destacando la resiliencia de quienes entonces, como hoy los brigadistas y bomberos, trabajaron incansablemente para proteger la tierra.

 

La celebración se completó con la música de Alejandro Jones y las danzas del grupo Dawnswyr Cwm Hyfryd, mientras muchos de los presentes lucieron atuendos de época para honrar las raíces de un pueblo que sigue caminando con espíritu de unión.

 

 

 

E.B.W. 

 

