Ajedrez de élite en la cordillera: Se viene el 5to Abierto Internacional en Esquel

Con siete rondas de competencia y una ceremonia inaugural de gala, el ajedrez internacional vuelve a Esquel. Conocé los horarios de las partidas y cómo sumarte al torneo más importante de la región.
Por Redacción Red43

El Círculo de Ajedrez de Esquel oficializó la nómina de invitados de élite que formarán parte de esta gran cita deportiva. El torneo se desarrollará del 26 de febrero al 1 de marzo y promete ser uno de los eventos más destacados del calendario ajedrecístico regional.

 

La ciudad cordillerana vuelve a posicionarse como epicentro del ajedrez de alto nivel con la llegada de la 5ta. edición del Abierto Internacional “Chubut Turístico”. La entidad organizadora, el Círculo de Ajedrez de Esquel, confirmó que ya se encuentran definidos los nombres de los jugadores más relevantes de la disciplina que prestigiarán la competencia.

 

Inscripciones abiertas

 

Mientras se ultiman los detalles logísticos para recibir a maestros y aficionados, el Círculo informó que continúa recibiendo inscripciones. El torneo está abierto a quienes deseen medirse en un tablero internacional y disfrutar de los atractivos de la zona.

 

Para informes e inscripciones, los interesados pueden ingresar al sitio oficial: https://fachajedrez.com.ar/chubut-turistico/ o comunicarse vía WhatsApp al 2945-551314.

 

Cronograma del Torneo

 

El certamen contará con siete rondas de alta intensidad, distribuidas a lo largo de cuatro jornadas:

 

Jueves 26 de febrero

 

17:30 hs: Recepción de jugadores y acreditaciones.
18:00 hs: Acto de inauguración y ceremonia de apertura.
18:30 hs: Inicio de la 1ra Ronda.

 

Viernes 27 de febrero

 

14:00 hs: 2da Ronda.
19:00 hs: 3ra Ronda.

 

Sábado 28 de febrero

14:00 hs: 4ta Ronda.
19:00 hs: 5ta Ronda.

 

Domingo 1 de marzo

 

09:00 hs: 6ta Ronda.
14:00 hs: 7ma Ronda (Ronda Final).
18:30 hs: Entrega de premios y cierre del torneo.

 

 

