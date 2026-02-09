Ibarra y Nievas presentaron el nuevo equipamiento táctico para la Secretaría de Bosques

En respuesta a una temporada estival marcada por la emergencia ígnea y el pedido expreso del gobernador Ignacio "Nacho" Torres, Lotería del Chubut concretó la entrega de un equipamiento tecnológico clave para el Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF): un drone con cámara térmica de última generación.

Compromiso con las instituciones

El presidente de Lotería del Chubut, Ramiro Ibarra, señaló que esta entrega forma parte de un esquema de acompañamiento logístico que el organismo viene desarrollando con las instituciones que hoy están en la primera línea de combate. "Es cumplir con un compromiso asumido con Abel (Nievas) y trabajado en conjunto con el intendente de Esquel, Matías Taccetta. Sabemos que la temporada no terminó y seguimos en alerta", explicó Ibarra.

Una herramienta "multipropósito" para Bosques

El secretario de Bosques, Abel Nievas, calificó el aporte como "súper importante" y destacó el valor de contar con tecnología de punta, ya que este tipo de herramientas específicas suelen quedar relegadas frente a las urgencias operativas diarias, como la compra de indumentaria o herramientas de mano. Según detalló el funcionario, el dron no solo será una pieza vital en la lucha contra el fuego, sino que funcionará como una herramienta multipropósito para diversas áreas de la secretaría.

En cuanto a su operatividad, el equipo permitirá mejorar la seguridad de los brigadistas al realizar un seguimiento cercano de sus acciones en el terreno y facilitará la toma de decisiones estratégicas, ya que el Área Técnica podrá procesar información en tiempo real. Además, el dron tiene la capacidad de alcanzar una altura considerable para funcionar como una torre de observación móvil en zonas críticas y será un aliado fundamental en las tareas de fiscalización, permitiendo el control de delitos forestales y la vigilancia constante de las áreas naturales protegidas.

Capacitación y puesta en servicio

El equipamiento quedará bajo la órbita del Área Técnica del SPMF, que brinda soporte a las 13 brigadas de la provincia. "Se requiere una capacitación específica para el manejo de este equipo y esperamos que en un tiempo muy corto ya esté operativo en servicio", adelantó Nievas.

Finalmente, el Secretario agradeció el trabajo mancomunado de todo el gabinete provincial: "A través del Gobernador, el Ministerio de Familia y Corfo se está dando respuesta a los pobladores afectados. Este aporte de Lotería es fundamental para mejorar nuestros recursos y dar una respuesta eficiente a los incendios".