Esquel te regala una noche: Lanzan beneficio de 3x2 para el feriado de Carnaval

El escenario turístico de la cordillera chubutense atraviesa un ciclo de desafíos sin precedentes. Tras un invierno con escasas precipitaciones níveas y un enero marcado por la emergencia ígnea en el Parque Nacional Los Alerces, el Gobierno de Esquel, en un trabajo mancomunado con el sector privado, decidió pasar a la ofensiva. En una conferencia de prensa que reunió a los principales referentes de la actividad, se anunció el lanzamiento oficial de la promoción “3x2: Esquel te regala una noche”.

Una alianza estratégica para dinamizar la economía

El intendente Matías Taccetta encabezó el anuncio, subrayando que la medida no es un hecho aislado, sino una decisión política de acompañar a uno de los sectores más dañados. "Nuestra intención es promocionar e incentivar a que los turistas nos elijan. Tuvimos un enero malo por cuestiones ajenas, como los incendios, y nuestra voluntad es que en cada fin de semana largo el municipio esté presente", afirmó el mandatario.

El esquema de la promoción es innovador por su carácter colaborativo: en el beneficio de la tercera noche gratuita, el 50% del costo lo absorbe el alojamiento elegido y el otro 50% es abonado por el municipio. Esta inyección de fondos públicos busca asegurar que el turista prolongue su estadía, lo que deriva en un mayor gasto en gastronomía, combustible y servicios locales.



La visión de los prestadores: "El peor momento de la historia"

El sector privado no ocultó la gravedad de la situación actual. Walter Torres, de la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos, fue contundente: "El sector está atravesando quizás el peor momento de la historia del turismo en Esquel. Por eso, que ya tengamos 50 prestadores de distintos niveles —hoteles, cabañas y hostels— adheridos, nos da una expectativa muy buena para el feriado de Carnaval (del 14 al 17 de febrero)".

Combatir la desinformación y el "efecto medios"

Uno de los puntos más críticos discutidos fue el impacto de la cobertura mediática nacional sobre los incendios. Lilia Kinsella, de la Cámara de Comercio, y Griselda Boyraz, desde las agencias de viajes, coincidieron en que existe una "publicidad negativa" que hace creer que el destino está cerrado.

"Esquel es la puerta de entrada a todo el Corredor de los Andes. Cuando sucede algo en localidades cercanas nos vemos afectados, pero los atractivos siguen estando presentes y la mayoría de las actividades se brindan con normalidad", aclaró Boyraz, destacando que excursiones lacustres al Alerzal Milenario, cabalgatas y senderismo están totalmente operativos.

Pesca y Aventura: Los atractivos siguen en pie

Damian Villanueva, representante de los guías de pesca, trajo tranquilidad respecto a los recursos naturales. "Aunque el agua ha estado baja por la falta de nieve, los pesqueros se han mantenido bien y la pesca es buena en toda la cuenca. El turista nacional, que suele pescar pocos días, es el perfil ideal para estos fines de semana largos".



Datos útiles para el turista

Para aquellos interesados en aprovechar este beneficio, es importante tener en cuenta que la promoción tendrá su debut durante el próximo fin de semana largo de Carnaval, abarcando del 14 al 17 de febrero. Para acceder al programa, los visitantes deberán registrarse en la Secretaría de Turismo al momento de su arribo a la ciudad, un paso indispensable para validar el ingreso y certificar el beneficio ante el prestador.

Actualmente, ya se encuentran confirmados 50 establecimientos adheridos, cuyo listado completo —que incluye diversos tipos de alojamiento— puede consultarse en la página web oficial de la Municipalidad de Esquel. Asimismo, desde el Ejecutivo local adelantaron que esta medida se toma como una prueba piloto: de obtener resultados positivos en la captación de visitantes, el municipio proyecta extender la vigencia del "3x2" para los feriados correspondientes a los meses de marzo y abril, consolidando así una estrategia de fomento turístico para todo el semestre.



