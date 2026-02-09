Avanza la obra de gas en el barrio Cañadón de Bórquez

El presidente del barrio Cañadón de Bórquez, Óscar Prafil, se refirió a la visita del intendente al sector donde se proyecta la futura obra de gas y brindó precisiones sobre el estado actual del trámite y los pasos administrativos pendientes.

“Hace años que veníamos con el tema del gas”, señaló Prafil, y explicó que el proyecto volvió a impulsarse tras su regreso a la presidencia del barrio. “Después empecé con el tema de gas de vuelta, así que hasta aquí lo llevamos bien”, indicó. En ese marco, confirmó que “los caños están comprados” y que, si bien el inicio no es inmediato, “va a empezar”.

Según detalló, actualmente entre 20 y 22 familias del sector necesitan acceder al servicio. “Ellos necesitan, ya tienen su pilar de luz, ya tienen todo, así que le falta poner el gas nomás”, explicó. En cuanto a los requisitos exigidos, aclaró que la empresa prestadora solicita condiciones mínimas en las viviendas. “Los requisitos tienen que ser una pared de material para poder poner la instalación, todo eso es lo que pide Camuzzi”, precisó.

Prafil adelantó que mantendrá reuniones con los vecinos para informar los pasos a seguir y los requerimientos necesarios. “Yo la semana que viene voy a tratar de tener una reunión con ellos”, afirmó, y agregó que cada familia deberá afrontar la instalación interna del gas. “Yo puedo ayudar, pero lamentablemente que hagan ellos la instalación de adentro”, sostuvo.

Además del proyecto de gas, el referente barrial mencionó otras necesidades pendientes en el barrio, como el acceso al agua para ocho familias. “Son ocho familias que no tienen agua”, expresó.

Por último, indicó que el objetivo es avanzar con la documentación restante para destrabar la obra durante este año. “Ya las mangueras están compradas, así que vamos a hacer unos papeles más que falta hacer”, concluyó.

