18°
17°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 09 de Febrero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
09 de Febrero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Avanza la obra de gas en el barrio Cañadón de Bórquez

El presidente barrial, Óscar Prafil, confirmó la compra de caños y detalló los pasos que restan para avanzar con la obra que beneficiará a unas 20 familias.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El presidente del barrio Cañadón de Bórquez, Óscar Prafil, se refirió a la visita del intendente al sector donde se proyecta la futura obra de gas y brindó precisiones sobre el estado actual del trámite y los pasos administrativos pendientes.

 

“Hace años que veníamos con el tema del gas”, señaló Prafil, y explicó que el proyecto volvió a impulsarse tras su regreso a la presidencia del barrio. “Después empecé con el tema de gas de vuelta, así que hasta aquí lo llevamos bien”, indicó. En ese marco, confirmó que “los caños están comprados” y que, si bien el inicio no es inmediato, “va a empezar”.

 

Según detalló, actualmente entre 20 y 22 familias del sector necesitan acceder al servicio. “Ellos necesitan, ya tienen su pilar de luz, ya tienen todo, así que le falta poner el gas nomás”, explicó. En cuanto a los requisitos exigidos, aclaró que la empresa prestadora solicita condiciones mínimas en las viviendas. “Los requisitos tienen que ser una pared de material para poder poner la instalación, todo eso es lo que pide Camuzzi”, precisó.

 

Prafil adelantó que mantendrá reuniones con los vecinos para informar los pasos a seguir y los requerimientos necesarios. “Yo la semana que viene voy a tratar de tener una reunión con ellos”, afirmó, y agregó que cada familia deberá afrontar la instalación interna del gas. “Yo puedo ayudar, pero lamentablemente que hagan ellos la instalación de adentro”, sostuvo.

 

Además del proyecto de gas, el referente barrial mencionó otras necesidades pendientes en el barrio, como el acceso al agua para ocho familias. “Son ocho familias que no tienen agua”, expresó.

 

Por último, indicó que el objetivo es avanzar con la documentación restante para destrabar la obra durante este año. “Ya las mangueras están compradas, así que vamos a hacer unos papeles más que falta hacer”, concluyó.

 

 

R.G.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Entre lo humano y lo animal: qué hay detrás del fenómeno Therian
2
 Carla Bassani y John Lloyd se impusieron en la Esquel – Tecka
3
 La Plaza de Trevelin recupera su ritmo: el Blues y la solidaridad la llenaron de gente
4
 Violento accidente en Ruta 40 dejó personas atrapadas y hospitalizadas
5
 Papas y vino: Un robo con gusto a ensalada y tinto terminó con cuatro detenidos
1
 Solidaridad Internacional: Canadá aporta fondos para combatir los incendios en Chubut
2
 Taccetta sobre el desmonte en Monte Bianco: "Hicimos la denuncia por la gravedad del caso"
3
 Omar Mayor, el hombre detrás del helado que hizo historia en Esquel
4
 ¿Qué pasará con los precios en febrero? Tarifazos y cambios en la medición del INDEC
5
 Controlaron el incendio en Los Coirones: operativo conjunto evitó daños mayores
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -