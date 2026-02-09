26°
Lunes 09 de Febrero de 2026
09 de Febrero de 2026
Por Redacción Red43

Vuelve el bolsón de verduras agroecológicas a precio accesible

Verduras agroecológicas, producción local y precio cuidado: Lago Puelo vuelve a ofrecer el bolsón de 5,5 kilos a $10.000, una propuesta que une alimentación saludable y economía solidaria.
Por Redacción Red43

El Departamento de Economía Social, junto a la Dirección de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lago Puelo, confirmó el regreso del punto de distribución de Compras a Precio Accesible, una iniciativa que permite a las familias acceder a verduras agroecológicas de calidad a un valor cuidado.

 

En esta oportunidad, se ofrecerá un bolsón de 5,5 kilos de verduras agroecológicas a $10.000, producido por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), organización que nuclea a pequeños productores y promueve un modelo de producción sustentable y sin intermediarios.

 

 

Cómo hacer el pedido del bolsón agroecológico

 

Los pedidos ya se encuentran abiertos y se recibirán hasta el martes 10 de febrero, a través del número 1130533128. Desde la organización recomiendan realizar la reserva con anticipación, ya que los cupos suelen completarse rápidamente.

 

La entrega de los bolsones se realizará el jueves 12 de febrero, en el horario de 10:30 a 12:30, en el Departamento de Economía Social – Oficina de Empleo de Lago Puelo.

 

 

 

O.P.

 

